Lulù Selassiè/ Liti e tensioni al GF Vip con Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo

Lulù Selassiè, nel corso di queste ultime ore, si è resa protagonista di due momenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che non sono sfuggiti allo sguardo dei telespettatori più attenti. Il primo di essi riguarda il suo rapporto d’amicizia con Davide Silvestri, con quest’ultimo che si è risentito per una frase rivolta a lui dalla principessa etiope. Ecco che, allora, con la sua consueta calma e gentilezza, l’attore ha scelto di parlare con la ragazza per provare a chiarire l’accaduto: “Ti invito a non usar parole fuori luogo”. In particolare, Davide le ha chiesto di soppesare meglio i vocaboli, in quanto esiste la possibilità di dare vita a un fraintendimento: “C’è la possibilità che tu possa essere fraintesa, stiamo solo attenti alle parole, che possono ferire anche un amico”. Lulù si è mostrata dispiaciuta e ha chiesto scusa a Davide, asserendo che ciò che intendeva dire era ben lontano dalle affermazioni utilizzate e abbracciando il vip.

Davide Silvestri: "Ho capito Lulù"/ "É un mondo a parte, sensibile e particolare"

In un’altra situazione, invece, Lulù ha criticato con Miriana Trevisan il comportamento della sorella, Jessica Selassiè, di pessimo umore negli ultimi giorni a causa del pensiero espresso da Barù, il quale ha detto che tra di loro c’è solo amicizia e nulla più. Lulù, supportando l’idea di Miriana, vorrebbe che sua sorella modificasse il suo atteggiamento e si mostrasse a Barù più spensierata e meno risentita per l’accaduto: “Dovrebbe essere felice e scherzare con lui, non dargli un messaggio che è triste”.

Manuel Bortuzzo sogna il futuro con Lulù dopo il Gf vip/ "Cavalcheremo l'onda..."

GF VIP: LULÙ SELASSIÈ E LE ACCUSE IN PUNTATA…

Lulù Selassiè, nella puntata di giovedì, ha dovuto affrontare un faccia a faccia con Jessica, che ha accusato la sorella di essersi messa di mezzo tra lei e Barù, facendole fare brutta figura. Lulù, secondo il parere di Adriana Volpe, avrebbe cacciato dal suo letto la sorella e Barù solo per ripicca. Non solo, ma per far sentire in colpa Jessica l’ha riempita di insulti. La ragazza è scoppiata a piangere senza replicare e Barù è tornato nel suo letto. Quando Lulù è andata a scusarsi con lui e a pregarlo di stare accanto a Jessica perché stava piangendo, l’uomo le ha risposto che non è lui la causa del malessere della ragazza.

Lulù Selassié a rischio squalifica per bestemmia al GF VIP?/ Il video divide i fan

Lulù si lamenta che Jessica non l’ascolta e tiene a precisare che non è invidiosa del fatto che abbia un flirt con Barù: “Se mia sorella è felice, non posso che essere felice per lei”, ha detto. Lulù in settimana ha vissuto parecchi malumori, anche con Katia Ricciarelli ha avuto un brutto scontro, e durante la puntata i vipponi si sono tolti qualche sassolino dalle scarpe. Nathaly Caldonazzo e Katia sono molto amiche e Lulù ha voluto mettere un po’ di zizzania, rivelando che la Caldonazzo all’inizio chiamava la soprano “strega” e, oltre ad averle dato della sfigata, l’ha accusata di essere razzista per una frase che ha detto, ma è stata poi censurata dalla regia.

LULÙ SELASSIÈ E LE INCOMPRENSIONI CON LA SORELLA JESSICA

Il pubblico è schierato dalla parte di Jessica, non accetta il comportamento di Lulù Selassiè e c’è chi ricorda che, quando lei stava con Manuel Bortuzzo nella Casa, la sorella maggiore non ha mai cercato di dividerli e si è sempre comportata con rispetto. È vero che Lulù ha un modo di relazionarsi non troppo pacato: a volte è troppo diretta, ma questa volta ha sbagliato. Alcuni utenti l’accusano di non essere generosa e dicono che lei si aspetta che tutti si prodighino per lei, ma lei si disinteressa di tutti e avrebbe dovuto soltanto lasciare in pace la sorella per una sera e andare a dormire da un’altra parte.

Tra Lulù e Jessica ci sono state delle piccole incomprensioni, ma sicuramente durante la settimana le sorelle riusciranno a chiarirsi. Lulù è già in finale e qualcuno sta facendo notare che loro, gareggiando in due, hanno maggiori possibilità di arrivare all’ultima puntata a discapito di tutti gli altri concorrenti. Lulù piaceva di più quando stava con Manuel, ora risulta meno simpatica e più carnefice che vittima. Il pubblico vorrebbe vedere la Lulù dolce, carina, con le sue fragilità. Inoltre, se Nathaly Caldonazzo dovesse restare in gara, probabilmente Lucrezia dovrà sostenere un confronto con la showgirl: tra loro ci sono stati troppi battibecchi e pochi chiarimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA