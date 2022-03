Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica/ “Tu non sei normale, una scena ridicola”

Jessica e Lulù Selassié litigano in cucina

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 6. Negli ultimi giorni le due sorelle Selassié, Jessica e Lulù, sono state protagoniste di numerose discussioni, anche per futili motivi. Nel weekend, per esempio, le Jessica e Lulù si sono ritrovate insieme in cucina per preparare la cena, ma nel corso della preparazione del dessert hanno iniziato a discutere: Jessica voleva pulire subito quanto sporcato, mentre Lulù era intenzionata prima a finite il dolce e poi a pulire. “Si può pulire, smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. Ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola”, ha detto Lulù, evidentemente infastidita dalla sorella. Jessica ha quando decido di lasciare da sola la sorella in cucina e spostarsi in veranda: “Meno male che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento, te ne stai con Manuel”, ha commentato Jessica.

Jessica Selassiè gela Barù "Ti bloccherò su Instagram"/ "Fuori di qui non ti vedrò"

Sorelle Selassié ai ferri corti

“Tu non sei normale, non lo sei affatto. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro”, ha replicato Lulù, che dopo poco ha chiesto alla sorella di raggiungerla per aiutarla. Evidentemente la convivenza forzata tra le due sorelle ha messo a dura prova il rapporto tra le due sorelle che nelle ultime settimane si sono scontrate sempre più spesso. Qualche giorno fa dopo essersi truccata Lulù si è messa gli occhiali da sole, nonostante i ripetuti richiami del Grande Fratello di evitarli: “Non metterti gli occhiali, lo sai, meglio che non li metti”, ha fatto notare Jessica alla sorella. Piccata la replica di Lulù: “Io gli occhiali me li metto quando voglio. Scusa, can you stop bothering me? Sti ca**i!”.

LEGGI ANCHE:

Barù Gaetani vittima di bullismo: "Me la cavavo sempre"/ La regia censura e...Gf vip, chi è il quinto finalista Giucas e Jessica?/ Il web boccia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA