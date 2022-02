Lulù Selassié malore nella notte e litiga con Jessica/ “Il sonno non è una scusa”

Una mattinata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per le due sorelle Selassié. Lulù Selassié durante la notte non è stata bene e ha chiesto l’intervento di sua sorella Jessica. Questa mattina la Lulù però si è lamentata proprio con sua sorella per non averle dato il supporto di cui aveva bisogno e ha sbottato con sua sorella: “Il fatto che tu hai sonno non è una scusa. Adesso mi hanno detto che adesso viene la dottoressa a visitarmi perché anche loro hanno visto che ho la pancia gonfia e non sto bene”.

Barù e Jessica Selassié sempre più vicini/ "Se rimane mi bacia martedì, se no..."

Jessica Selassié, infastidita dal comportamento di sua sorella ha replicato: “Ma io alle tre di notte cosa posso farti oltre a dirti andiamo in confessionale a prendere un antidolorifco?” Lulù Selassié però ha subito replicato confrontando il suo comportamento con quello di Miriana Trevisan evidenziando come: “Si è svegliata e mi ha detto: ti faccio un massaggio? Pensa lei che è una persona che dorme non è mia sorella, non è un mio parente però voleva svegliarsi e farmi un massaggio alla pancia. Tu no, e sei mia sorella”.

Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ Jessica Selassié interviene e...

Lulù Selassié arrabbiata con Jessica per non averla aiutata

La protesta di Lulù contro Jessica Selassié è continuata anche al tavolo in presenza degli altri inquilini e Alex Belli ha provato a difendere la più grande delle sorelle mettendo in evidenza come anche lui non avrebbe saputo come aiutarla e Lulù ha subito riportato a tutti l’esempio di Manuel Bortuzzo: “Manu mi girava la mano con la crema perchè così smuovi e sblocchi quel punto che è bloccato. Non è che chissà cosa doveva fare”.

Lulù ha ammesso di non aver chiesto l’aiuto degli altri inquilini che dormivano nella loro stanza da letto perchè non avrebbe voluto disturbare persone estranee alla sua famiglia: “Lei è mia sorella e lo posso chiedere, non posso andare a chiedere alle persone”. Jessica Selassié allora ha cercato di far notare a sua sorella come abbia cercato di darle una mano facendole anche un massaggio, ma l’ira di Lulù era implacabile e ha risposto: “Tu sei stata 5 minuti, non è bello, uno si sente anche a disagio”. Lulù ha poi rassicurato gli altri inquilini facendoli sapere che sarebbe arrivata una dottoressa che l’avrebbe visitata e avrebbe risolto il suo problema, risolverà anche con Jessica?

CHI E' IL SECONDO FINALISTA GRANDE FRATELLO VIP?/ Lulù in finale: "Non credevo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA