Lulù Selassié, Manila Nazzaro le dichiara guerra/ “Per me non fai più parte del mio gruppo”

Lulù Selassié preferita del pubblico

Nella puntata di settimana scorsa del Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié è risultata la favorita del pubblica, anche se il televoto non era eliminatorio. In nomination c’erano anche Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Valeria Marini con Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli, Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi. Lulù è stata la preferita del GF Vip 6 con il 26% dei voti. A seguire Miriana col 18%, Gianmaria col 17%, Manuel Bortuzzo col 16%, Carmen Russo con il 9%, Giacomo Urtis e Valeria Marini con l’8%, Biagio D’Anelli col 6% dei voti. Immune alle nuove nomination, la principessa ha dovuto decidere chi rimandare in sfida tra i suoi compagni e la sua scelta è ricaduta su Biagio D’Anelli. Dentro la casa di Cinecittà continua la love story tra Lulù e Manuel Bortuzzo, finalmente senza ombre e in serenità. Il nuotatore, che pensava di lasciare la casa dopo l’annuncio del prolungamento del GF Vip fino al prossimo 14 marzo, aveva scritto una lettera alla principessa. Che fine ha fatto la lettera? Alcuni fan si sono accorti che dopo uno stacco di regia Lulù piangeva emozionatissima in camera arancione. Probabilmente scopriremo il contenuto della lettera nella puntata di questa sera, lunedì 27 dicembre.

Manila Nazzaro/ Lite con Federica Calemme e Lulù Selassiè: lacrime e...

Lulù Selassié nominata da Manila Nazzaro?

In questi giorni Lulù Selassié è stata protagonisti di alcuni scontri dentro la casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro si è scagliata contro la principessa per la mancata pulizia dalla cucina: “Se vuoi stare con noi devi pulire. Io non voglio discutere, ma voglio sapere se vuoi fare qualcosa o no. Per me non fai più parte del mio gruppo, cercatene un altro. Non farò mai più i turni per voi. Adesso saprai le motivazioni che avrò per te. Non si può fare affidamento su di te”. Anche Katia Ricciarelli ha avuto da ridere su Lulù, che acceso il phon mentre lei faceva le prove per i cori di Natale: “Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”. Nomination in arrivo per la principessa? Lulù è poi riuscita ad avere un chiarimento con Manila: “Mi dovevi prendere da parte”. Nonostante il chiarimento sembra proprio che Manila voterà Lulù nelle nomination di questa sera: “Se non le importa… non accuserà nel caso la nominassi”.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro contro Lulù e Clarissa sbotta "falsa e vipera"/ "Incommentabile"Franco Bortuzzo "benedice" Manuel e Lulù?/ Foto su Instagram: "Questo è il GF..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA