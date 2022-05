Lulù Selassiè “Manuel Bortuzzo? Amore finito per il padre”/ “Metteva ansia”

Lulù Selassiè, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo rivela i motivi della fine della loro relazione in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. La finalista del Grande Fratello Vip è ancora scossa dopo la decisione dell’ex nuotatore di terminare la storia e precisa chiaramente che dietro questa scelta c’è lo zampino del padre Franco Bortuzzo. “E’ lui la causa, troppo invadente, mi metteva ansia. Non potevo stare in mutande in casa” – ha rivelato la principessa etiope dalle pagine di Chi. “Fino a pochi giorni fa io e Manuel eravamo insieme ed eravamo molto uniti, poi…La sua famiglia… insomma, si è messa molto in mezzo: non sono mai stata accettata da loro” – ha confessato Lulù che non è mai piaciuta alla famiglia Bortuzzo.”

“Quando stavo dentro la Casa del GF Vip hanno detto di tutto. Poi, una volta che sono uscita, ho sentito le frasi brutte e pesanti che mi erano state rivolte e ci sono rimasta male” – ha sottolineato la 23enne di origini etiope che sulla famiglia dell’ex ha aggiunto – “non li vedevo aperti. Anzi, il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi. E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività”.

Lulù Selassiè dopo essere stata lasciata dall’ex Manuel Bortuzzo si è sfogata dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini. “Manuel ha 22 anni, non è un bambino, ma ha subito grandi pressioni dai familiari. E anche dagli amici, che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono avere fatto un bel lavaggio del cervello perché noi fino a due giorni fa eravamo insieme, abbiamo festeggiato i sette mesi insieme, ci siamo svegliati insieme. Poi sono partita per Milano… Anche se un vero equilibrio nostro, in effetti, non abbiamo avuto modo di trovarlo” – ha detto la principessa etiope che rivela una “convivenza a tre”. ”

Non c’era mai privacy, il padre di Manuel scendeva in continuazione, era molto invadente” – ha raccontato Lulù – “la casa di Manuel è separata da quella del padre da una scala a chiocciola: non è che il papà dovesse bussare o suonare il campanello, scendeva e basta. Siamo due ragazzi, per me, essendo una donna, è pure imbarazzante, magari io volevo stare in mutande o nuda… E lui è un uomo grande…”. Non solo, la Selassiè ha rivelato: “magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivata. Sì, è stato imbarazzante”. Infine Lulù è dispiaciuta di una cosa: “Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.











