Lulù Selassiè Manuel Bortuzzo in crisi?/ “Ci viene l’angoscia con tutti questi tweet”

Lulù Selassiè rassicura i fan sulla storia con Manuel Bortuzzo: “State sereni e…”

C’è aria di crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè? Alcuni indizi avrebbero messo in allerta i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Gli utenti hanno fatto notare Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, avrebbe smesso di seguire su Instagram Lulù Selassiè. Un dettaglio che non è passato inosservato tanto da ventilare l’ipotesi di una rottura tra i due. Lulù Selassiè però è intervenuta sui social per rassicurare i fan. Lulù ha smentito la crisi con Manuel Bortuzzo rimproverano anche i fan che tendono a lanciare allarmi ingiustificati che potrebbero creare delle tensioni nella coppia: “Quello che volevo dirvi è: state sereni, non preoccupatevi, e vi prego non fatevi tutti questi film mentali su Twitter, perché noi siamo tranquilli, ma se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo, e ci dispiace che dovete avercela voi, e dobbiamo avercela noi perché ci viene l’angoscia con tutti questi tweet e queste supposizioni”, ha dichiarato Lulù Selassiè nelle storie su Instagram.

Lulù Selassiè ha manifestato dunque un malessere in quanto la pressione che arriva dall’esterno potrebbe compromettere il suo rapporto con Manuel Bortuzzo. Per questo motivo Lulù ha chiesto ai fan di rispettarli. Dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip, però, è normale che il pubblico che li ha seguiti commenti e sia attento a ciò che succede nella loro vita: Lulù e Manuel riusciranno a resistere?

Lulù Selassiè si sta godendo la popolarità dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Lulù è stata ospite dell’Isola Party e ha rivelato di essere attratta dall’idea di partecipare all’Isola dei Famosi. Lulù Selassiè però ha dettato una condizione. A differenza del Grande Fratello Vip, vorrebbe fare questa esperienza senza le sue sorelle: “Io in Honduras? Sì magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì sarebbe bello… Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza. Certo, ho visto che quest’anno li hanno legati con l’elastico. Come reagiremmo noi tre? All’inizio penso che ci faremmo tantissime risate perché è una cosa strana. Questo però per i primi momenti. Dopo qualche ora inizieremmo a mandarci a quel paese sicuro. Poi un conto è essere in due, ma addirittura in tre”, ha ammesso. Ilary Blasi farebbe un colpaccio con Lulù considerando che è diventata ormai un volto popolare. Chissà se la conduttrice ci farà un pensierino.

