Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo su sfondo smartphone/ Fan commossi: “Lo ama ancora”

Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo sullo sfondo del suo smartphone

Il nome di Lulù Selassiè è tornato alla ribalta in queste ultime ore per un particolare romantico che ha colpito profondamente il web. Un particolare che riguarda il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Ebbene, partecipando ad un torneo di tennis chiamato ‘Vip Master’, la princess – intrattenutasi con alcuni amici – ha svelato, senza accorgersene, lo sfondo del suo cellulare.

Manuel Bortuzzo blocca su Instagram un'ex gieffina, chi è?/ Lei reagisce e...

E così è spuntata una fotografia che la ritraeva insieme al nuotatore, conosciuto proprio dentro la casa del Grande Fratello VIP. I fan, ovviamente, si sono commossi e hanno inondato la princess di messaggi colmi di tenerezze.

Lulù non dimentica Manuel Bortuzzo, i fan: “lo ama ancora”

Su Twitter, intanto, c’è che assicura che la foto dello sfondo di Lulù sia un frame del video che la ragazza e Manuel avevano realizzato in collaborazione con Chi Magazine, dove lei era vestita in nero e verde e diceva: “dov’è il mio Tarzan?”.

Manuel Bortuzzo, "Concerto Ultimo? Sotto il palco perché Vip!"/ “E gli altri disabili?”: scoppia la polemica

Tantissimi, come dicevamo, i commenti commossi di fronte a questo dettaglio riguardante Lulù e Manuel. Anche se tra loro è finita, c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma: “Chissà quanto lo ha amato e quanto lo ama ancora, dopo tutto quello che è successo c’è dà riflettere su questa cosa se ancora come sfondo una loro foto”, il commento affranto di un fan.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo, like alle foto in lingerie di Lulù/ Sul web scoppia il putiferio

© RIPRODUZIONE RISERVATA