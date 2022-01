Lulù Selassiè: “Manuel mi ha detto di non dormire con i maschi”/ Il racconto scatena…

Manuel Bortuzzo geloso di Lulù Selassiè? A svelare tutto è stata Lulù durante il primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 senza il suo Manuel. Per la principessa non è facile affrontare l’ultima parte dell’avventura senza la presenza del fidanzato, ma con l’aiuto della sorella Jessica e degli amici come Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan sta affrontando tutto nel migliore dei modi. Ieri sera, dopo cena, si è così ritrovata in piscina con le persone a lei più vicine nella casa tra cui anche Manila Nazzaro che, dopo l’abbandono di Manuel, sta aiutando Lulù a non sentire troppo la sua mancanza.

Manuel Bortuzzo, nuovi retroscena sull'addio al GF Vip/ Rumors sul perché ha lasciato

Mentre ascoltavano la musica, la Selassiè si è così lasciata andare svelando ciò che le ha detto Manuel Bortuzzo prima di varcare definitivamente la porta rossa. “Mi ha detto di non dormire con i maschi se dovesse arrivare gente nuova”, ha svelato Lulù divertendo i suoi coinquilini. “Ma non mi verrebbe neanche in mente”, ha aggiunto la Selassiè.

Aldo Montano scrive a Manuel Bortuzzo "Al tuo fianco"/ "Inizia un nuovo capitolo"

Manuel Bortuzzo e la raccomandazione a Giucas Casella per Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo che, durante il suo primo giorno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha dedicato il primo post su Instagram proprio a Lulù scrivendole delle dolci parole d’amore, prima di abbandonare definitivamente la casa, aveva chiesto a Giucas Casella di controllare la fidanzata lasciando intuire di essere geloso di lei.

“Se la vedi troppo in giro nuda (si riferisce alle minigonne ndr) ti prego, dille di vestirsi. Se vedi se va in giro in mutande per la camera controllamela altrimenti si vede tutto”, ha aggiunto Manuel a cui Lulù pensa continuamente salutandolo attraverso la telecamere ricordandogli anche quanto lo ama.

ROSSELLA CORONA, MAMMA MANUEL BORTUZZO PER LA PRIMA VOLTA AL GF VIP/ "E' stata dura"

Tana x bortuzzo🤣🤣🤏🤏🤏non dormire con nessun maschio se entra gente.

Lulu: ma non mi verrebbe manco in mente 🤧❤ #gfvip #lulu #fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/744rYwo1HM — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 25, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA