Lulù Selassiè ‘minaccia’ Nathaly “Dico in diretta cos’hai detto”/ “Frase razzista!”

Fuoco e fiamme nel corso della 44esima puntata del Grande Fratello Vip. La finale è sempre più vicina e nella Casa la tensione ma anche la stanchezza è tanta. Lulù Selassiè in particolare ha un duro scontro prima con Katia Ricciarelli poi, poco dopo, con Nathaly Caldonazzo. La Selassiè tenta di smontare la nuova amicizia che sta nascendo proprio tra le due donne, facendo notare a Katia “Ti fidi di Nathaly che all’inizio ti chiamava strega e non l’hanno mai fatti vedere!” “Ma lei lo sa cosa dicevo!”, replica allora la Caldonazzo. “Parla da sola, continua a blaterare”, tuona la Selassiè che si gira dall’altra parte, ignorandola. Poi però lancia la bomba: “Sei una sfig*ta che hai detto pure cose razziste e spero che lo faranno vedere perché altrimenti lo chiedo ad Alfonso!” “E chiedilo!”, provoca la Caldonazzo, “tanto solo la spiona sai fare!”, punge infine. Il riferimento alla frase razzista che Nathaly avrebbe detto è ciò che da ore sta facendo discutere sul web. Non è noto quale sia questa frase ma da ore si parla di un’uscita molto grave che potrebbe costare alla concorrente la squalifica.

Lulù Selassiè gela Katia Ricciarelli "Brava solo a dire cose razziste"/ "Roba brutta"

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan critica Nathaly Caldonazzo "Mi ha delusa tanto/ "Ha sbagliato..."Lulù Selassié/ Scontro con Delia Duran: “Se volessi ti manderei a quel paese ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA