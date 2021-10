Lulù Selassiè, nuova crisi con Manuel Bortuzzo post diretta/ Katia: “Lascialo libero”

Lulù Selassiè ha deciso di allontanarsi da Manuel Bortuzzo? Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, Lulù ha ascoltato i confessionali di Manuel, ma anche i suoi discorsi di Aldo prendendo consapevolezza del nuotatore di vivere ancora più serenamente e in totale libertà l’avventura nella casa. Circondata dalle altre donne della casa, ha ascoltato i consigli di Soleil Sorge che le ha consigliato di stargli lontana e di avvicinarsi solo quando è lui a chiederlo e di non lamentarsi, ma di mostrarsi sempre serena e felice.

Consigli che, al termine della puntata, ha anche ricevuto da Katia Ricciarelli. “Tu lascialo libero, perché un uomo che non è libero non sarà mai un uomo soddisfatto”, le ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo. Anche la sorella Jessica ha provato a darle dei consigli facendole notare gli errori commessi nella conoscenza con Manuel: “lui sbaglia, ma lei si innamora troppo velocemente!”.

Lulù Selassiè: notte di scherzi con Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni senza Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè pare abbia intenzione di seguire i consigli delle altre donne della casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha trascorso il resto della serata con Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e le sorelle Clarissa e Jessica. Lulù si è lasciata andare cantando e divertendosi con tutti gli altri.

Spensierata e serena, è rimasta sveglia fino alle sei del mattino con Sophie e Gianmaria dando vita ad una serie di racconti divertenti. Nonostante, poi, nel letto di Ainett Stephens che dorme nella stanza di Manuel Bortuzzo ci fosse un posto vuoto per l’eliminazione di Samy Youssef, ha deciso di restare nella propria stanza e di dormire con la sorella Clarissa. Lulù, dunque, ha deciso di allontanarsi da Manuel? In attesa di scoprirlo, la Lulù spensierata vista in compagnia degli altri concorrenti comincia a piacere al popolo del web.

