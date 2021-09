Lulù Selassié offesa “Ma è brutta”, e piange al GF Vip/ Manuel Bortuzzo la consola…

Lulù Selassié, una delle tre princess del Grande Fratello Vip, è scoppiata in lacrime all’interno della Casa più spiata d’Italia, ricevendo subito il conforto di Manuel Bortuzzo, concorrente con il quale sembra sia nato un legame molto solido. Per comprendere al meglio la vicenda, occorre fare un breve riepilogo: nella puntata di ieri, venerdì 24 settembre 2021, le Grandi Sorelle, ovvero le opinioniste del popolo (Adriana e Rossella Rota), non accorgendosi del fatto che il collegamento con i partecipanti del reality di Canale 5 fosse aperto, hanno effettuato un’esternazione poco lusinghiera circa l’aspetto estetico di Lulù.

La ragazza, al termine della serata, non è riuscita a evitare il pianto, rimanendo ferita dalle frasi che le sono state rivolte dalle due donne. La giovane sembrava inconsolabile, fino a quando accanto a lei non è arrivato il “suo” Manuel”, il quale ha provato a parlarle con calma e a ripristinare la tranquillità. In particolare, il nuotatore ha sottolineato che le Grandi Sorelle sono personaggi televisivi che hanno proprio il compito di commentare e muovere delle critiche nei confronti di tutti gli inquilini del GF Vip, dunque lei non deve curarsi troppo delle loro parole.

LULÙ SELASSIÉ CONSOLATA DA MANUEL BORTUZZO DOPO LA GAFFE DELLE GRANDI SORELLE: “VOLEVAMO DIRE…”

Insomma, Manuel Bortuzzo ce l’ha messa proprio tutta per consolare Lulù Selassié, che, sentendo le sue parole e dialogando con lui, si è successivamente calmata e ha smesso di piangere. Peraltro, dopo la frase infelice, le due opinioniste hanno tentato di spiegare che intendevano dire che la ragazza, a loro giudizio, sarebbe molto più bella se si presentasse di fronte alle telecamere “al naturale”, senza trucco. Frasi che non sembrano avere convinto del tutto la diretta interessata, che infatti non è riuscita a trattenere le lacrime alla fine della diretta con Alfonso Signorini.

A questo punto, diventa sempre più centrale nella sua vita il ruolo di Manuel, con il quale, nonostante si conoscano da meno di due settimane, sembra già essere pronto a sbocciare un sentimento importante, come testimoniano non soltanto le dolci effusioni che i due si sono scambiati nella Casa, ma anche e soprattutto l’efficacia del discorso del ragazzo, che ha subito fatto presa su Lulù, arginandone il pianto.



