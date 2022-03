Lulù Selassié parla nel sonno “Dov’è Manu? Manu! Vieni qua amore! Mi manchi”/ Scatta la polemica…

Lulù Selassié continua a sentire molto la mancanza di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip anche se, nonostante la distanza, il ragazzo è sempre al centro dei pensieri della principessa che non smette di pensare al fidanzato neanche quando dorme. Le telecamere hanno ripreso la principessa in piena notte invocare il suo tanto amato fidanzato.

La principessa in piena notte ha invocato a gran voce: “Dov’è Manu? Manu! Vieni qua amore! Mi manchi” ripetendo una scena già vista per mano di Miriana Trevisan che durante la notte ha chiesto a tutti gli altri concorrenti se anche loro avessero visto un fantasma in camera da letto.

Lulù Selassié invoca a gran voce Manuel Bortuzzo

In molti hanno notato una somiglianza tra il comportamento di Lulù Selassié a quello di Miriana Trevisan credendo che la ragazza abbia solo fatto finta di parlare nel sonno mentre sarebbe alla ricerca di attenzioni dal momento che, dopo essersi assicurata un posto in finale e dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo, la ragazza ha avuto pochi spazi all’interno del reality.

Molti altri invece, si sono schierati dalla parte di Lulù Selassié evidenziando come la ragazza non abbia notizie da parte di Manuel Bortuzzo da diverse settimane e non sappia che il ragazzo sia stato chiuso in casa dopo aver contratto il Covid- 19. Con molta probabilità l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe ritornare in studio già a partire dalla puntata di giovedì, comunicherà alla ragazza quanto accaduto nelle ultime settimane?

