Lulù Selassiè “per il padre Franco ero l’ospite”/ La sua verità sulla fine con Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè, la sua verità su Manuel Bortuzzo a Verissimo

Lulù Selassiè ospite a Verissimo di Silvia Toffanin per dire finalmente la sua sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Dopo tante chiacchiere, frecciate e dichiarazioni, la principessa etiope ha deciso di raccontare come mai è finita tra lei e l’ex giovane promessa di nuoto conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In realtà Lucrezia Selassié aveva già parlato della fine della relazione con Manuel in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in cui, senza girarci troppo intorno, ha tirato in ballo il padre di Manuel. “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività” – ha rivelato la finalista del GF VIP.

Non solo, Lulù ha confessato: “Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari”. Non si tratta solo dei parenti stretti, ma anche di amici che si sarebbero messi in mezzo tra loro. “Amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto” – ha detto Lulù.

Lulù Selassiè contro il padre di Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè parlando proprio della storia d’amore con Manuel Bortuzzo ha rivelato dalle pagine del settimanale Chi: “noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta. Volevo stare in mutande e non potevo. Magari io e Manu avevamo i nostri momenti di intimità e poi arrivava il padre all’improvviso”. Non solo, la principessa etiope non ha alcun dubbio: “il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme. Cosa diversa con la mia famiglia, lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava ‘mamma’ mia madre”.

La ex concorrente del GF VIP ha anche rivelato un particolare legato alla convivenza con Manuel: “un giorno eravamo in un supermercato vicino casa di Manuel e arriva il padre. Subito ha detto: “Ma quanto spendi, quante cose hai comprato, ma poi questa roba neanche c’entra in frigo. Stavo facendo la spesa e io a quel punto ero l’ospite”.











