Lulù Selassié pubblica selfie e vola in tendenza su Twitter/ Fan in tilt: “Splendore”

Lulù Selassié in tendenza su Twitter: fan in delirio per il suo ultimo scatto social

Lulù Selassié continua a conquistare gli apprezzamenti dei followers condividendo su Instagram scatti di vita quotidiana. Anche un semplice selfie allo specchio può scatenare un’ondata di like e commenti, portandola addirittura in tendenza su Twitter. È quanto capitato all’ex concorrente del Grande Fratello Vip poche ore fa: è bastato uno scatto sulle Instagram stories per generare una valanga di messaggi di apprezzamento da parte dei suoi numerosissimi sostenitori, che hanno invaso Twitter portandola ad essere uno dei personaggi più commentati sulla piattaforma.

Lulù Selassié furiosa con i fan, c'entra Manuel Bortuzzo/ "Un disco rotto..."

Lo scatto ritrae la Princess con un vestitino nero, bandana in testa, calze bianche con alcune ciliegie disegnate e scarpe da ginnastica. Un outfit molto semplice, un puro ritratto di quotidianità della ragazza che ha però ottenuto grandi consensi sui social. A riportare la notizia è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha realizzato un post parlando dell’exploit che la foto di Lulù ha generato sul web: ben 22.200 tweet hanno parlato di lei nel giro di poco tempo.

Lulù Selassiè sta male e riceve una sorpresa dai fan/ "Grazie per ciò che fate per me"

Lulù Selassié travolta dall’affetto dei fan: “Splendore e perfezione“

La conferma del grande seguito social di Lulù Selassié sono i messaggi dei suoi followers, che su Twitter hanno commentato il suo outfit inondandola di complimenti. “Splendore e perfezione“, “sexy da morire” alcuni dei commenti. E c’è anche chi ne descrive il carattere, dedicandole parole al miele: “sei caparbia ma sei dolcissima, sei una pantera ma sei bambina, diventi una tigre per difendere gli altri, sei piena di contraddizioni, timida e sfrontata ma proprio per tutto questo ti voglio bene“.

Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo su sfondo smartphone/ Fan commossi: "Lo ama ancora"

L’ondata di affetto per Lulù Selassié sembra inesauribile e, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha conquistato letteralmente il cuore dei followers. Dopo la turbolenta fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, la Princess ha ricaricato le batterie, ha ripreso in mano la sua vita e si è anche lanciata nel mondo della musica. In attesa dell’uscita del suo primo singolo, infatti, su Instagram ha condiviso un video che la immortala in sala di registrazione mentre interpreta la cover di Levitating, brano di Dua Lipa.

#fairylu @lulu_selassie sei caparbia ma sei dolcissima,sei una pantera ma sei bambina,diventi una tigre per difendere gli altri,sei piena di contraddizioni,timida e sfrontata ma proprio per tutto questo di voglio bene🍒🔥🦋💜🐻🍩🍫💣💫 pic.twitter.com/tTvHLUTV6T — AZZURRA (@AZZURRAROLF58) August 17, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA