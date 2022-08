Lulù Selassié rifatta? Lo scatto da piccola fa il giro del web/ I commenti social

Grande Fratello vip, Lulù Selassié e le sorelle celebrano il fratello Christian

Possono dirsi tra gli protagonisti indiscussi del Grande Fratello vip 6 terminato con la vittoria di Jessica Selassié e in queste ore, quest’ultima insieme alle sorelle con cui ha preso parte al reality, Lulù e Clarissa Selassié , tornano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Le tre princess ed ex gieffine vip, in occasione del giorno in cui ricorre il compleanno del fratello Christian, hanno voluto postare in rete una carrellata di foto inedite della loro famiglia, rivolgendo così pubblicamente gli auguri per il nuovo giro intorno al Sole compiuto, al familiare festeggiato.

A diventate particolarmente virale é uno scatto che immortala in versione baby la Fairy Lulù Selassié, che rispetto all’immagine della fatina dallo sguardo malizioso e al contempo sognante e romantico che il pubblico del Grande Fratello vip 6 ha imparato a conoscere sembra non essere mai cambiato nel tempo. L’immagine della piccola Lulù non a caso ora fa il giro della rete e segna un esorbitante numero di like e commenti dei fan della princess, che si dicono del tutto innamorati della baby etiope.

Lulù Selassié é la princess etiope più amata, dopo il Grande Fratello vip?

“Ma il faccino di Lulù? Bellissima già da piccola. Auguri ragazzone bello un fratello e una sorella sono un dono e sarà per sempre”, si legge tra gli innumerevoli comenti degli utenti rilasciati su Twitter, a margine degli auguri che le princess hanno destinato al familiare festeggiato. Poi, sempre tra i messaggi del web, gli utenti si dicono certi che a dispetto delle congetture della rete le princess non siano poi così rifatte: “Per chi dice che le ragazze sono tutte rifatte, sono rimaste le stesse di quando erano piccole”. Questo, quando é ormai risaputo che Clarissa Selassié si sia recentemente sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva per aumentare le dimensioni del seno. Le princess potrebbero quindi essersi concesse a qualche ritocchino estetico nel corso degli anni, ma é indubbio che da piccole siano state bellissime , come trapela dalle immagini circolanti in rete in queste ore.

E a fare breccia nei cuori degli internauti é ora in particolar modo Lulù, nonostante Jessica Selassié le abbia soffiato la vittoria del Grande Fratello vip. “Una mini Fatina 🧚🏻‍♂️ che adesso è diventata una grande DONNA e una grandissima fatina internazionale”, si legge non a caso tra gli altri innumerevoli messaggi di supporto del web.

Una mini Fatina 🧚🏻‍♂️ che adesso è diventata una grande DONNA e una grandissima fatina internazionale 😍😍😍😍

Ti amo piccola mia 💜#fairylu pic.twitter.com/HGHvg2av9F — Fairy Martii💜🧚‍♂️ (@Martiifatina) August 30, 2022

Per chi dice che le ragazze sono tutte rifatte sono rimaste le stesse di quando erano piccole 💜#jeru #jessvip #fairylu #kittyclary pic.twitter.com/fICmT6KO3l — 💜🧚‍♂️🦋🔪🐣 (@Anna19747174) August 30, 2022













