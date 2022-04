Lulù Selassié “Rottura con Manuel? Colpa di terze persone”/ “Ci hanno messi contro”

La storia tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è giunta al termine. Nonostante le ottime premesse e le grandi dichiarazioni d’amore e il sogno di un bellissimo futuro insieme, la loro relazione è giunta al termine. Ad annunciarlo è stato Manuel con un comunicato ufficiale ripreso anche dall’Ansa. Poco dopo, nel corso di una diretta su Instagram, Lulù ha confermato la notizia, spiegando le motivazioni che avrebbero portato a questo triste finale.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati, perchè?/ "È finita. Divergenze non superabili"

“Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera, – ha esordito Lulù – ovviamente purtroppo perché non era questo il programma della nostra relazione.” A questo punto ha chiarito: “Però purtroppo non è né colpa mia né colpa di Manu. E’ colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, cercando di metterci contro.”

Manuel Bortuzzo e Lulù, è crisi?/ Via le stories con lei dai social: cos'è successo

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono lasciati: la stoccata alla famiglia di lui

I nomi di queste persone che avrebbero messo zizzania con Manuel Bortuzzo, Lulù non li fa ma lancia una chiara stoccata alla famiglia di lui. In primis chiarisce che a dare problemi sono stati “Ovviamente non persone della mia famiglia. Appena hanno conosciuto Manu subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto comunque buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo.” Così aggiunge: “Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto molto amichevole.” E conclude: “A tutti quelli che dicono che si sapeva che sarebbe andata cosi, assolutamente no perché noi in queste ultime due settimane abbiamo lottato tantissimo per far si che queste situazioni pesanti e quello che dicevano le persone non ci toccasse. Per andare oltre, perché il nostro amore era più forte.”

LEGGI ANCHE:

Lulù e Manuel Bortuzzo cambiano casa/ 'Fuga' dalla famiglia di lui dopo la 'bocciatura' della princess

© RIPRODUZIONE RISERVATA