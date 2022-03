Lulù Selassié sbotta con Jessica/ “Chi ha dedicato la vita a noi? Mamma, non tu”

Lulù sgrida la sorella Jessica

La discussione nata dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e Barù Gaetani ha avuto ripercussioni su Jessica. Il nobile toscano ha ripreso la principessa per aver tolto i suoi panni dall’asciugatrice, invitandola ad avere più rispetto per gli altri coinquilini. Il richiamo è sfociato in una lunga discussione, in cui Jessica ha cercato di non immischiarsi. La neutralità della sorella, però, non è stata molto apprezzata da Lulù, che non ha perso occasione per farglielo notare. “Fa tutto per te”, ha detto Barù difendendo Jessica. “Ti ama alla follia”, ha aggiunto Sophie Codegoni. “Lo dicono sempre anche a casa che tu quando discuti fai il muso, stai zitta e pensi di avere ragione. Anche mamma te lo dice. Purtroppo è il tuo carattere. E tu sbagli“, ha continuato Lulù, rivolgendosi alla sorella maggiore.

Jessica si vuole allontanare dalla sorella?

“Lei vuole allontanarsi da me perché dice che ha dedicato tutta la vita a noi. Sai chi ha dedicato tutta la vita a noi? Mamma, non tu. Si è fatta un cu*o così per noi figli. Ed è quello che mamma ti ha detto un sacco di volte: “Tu non sei la madre di Lucrezia e Clarissa, smettila”. L’hai fatta sempre in*azzare”, ha detto Lulù a Jessica Selassié. Le parole della sorella, hanno infastidito Jessica che l’ha invitata ad andare a dormire, per evitare di dire altre cose sgradevoli. “Siamo in collegio che mi dici di andare a dormire?”, ha ribattuto Lulù Selassié. A quel punto al principessa ha fatto un confronto tra le due sorelle, dicendo che Clarissa avrebbe sicuramente preso le sue difese: “Clarissa si sarebbe messa in mezzo. Clarissa è come me, l’ho cresciuta io. Le ho detto io come comportarsi con la gente, infatti mi copia”.

