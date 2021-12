Lulù Selassiè sbotta contro la sorella Jessica al GF VIP/ “Stai zitta, sembri stupida”

Duro scontro tra Lulù Selassiè e la sorella Jessica, è frattura tra le principesse?

Lucrezia Selassiè arriva allo scontro con la sorella Jessica. La principessa ha deciso di affrontare Jessica e lamentarsi della scarsa considerazione che tutti i concorrenti hanno di lei. Un comportamento che ha provocato la reazione di Biagio D’Anelli. Manila Nazzaro e Soleil Sorge avevano preparato per cena degli involtini di verza e del riso. La cena non è stata gradita da Lulù: “Non posso più stare in questi gruppi, mi dispiace”. Poi Lulù ha proseguito lamentando la scarsa considerazione da parte anche degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip: “Non vengo mai considerata, servo solo per lavare i piatti. Io non li lavo i piatti oggi, voglio proprio vedere”. Jessica ha però prontamente replicato alla sorella: “Ti stai comportando da bambina”.

Lulù a quel punto è però sbottata: “Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi da fastidio”. Il comportamento di Lulù ha provocato la reazione di Biagio, che l’ha invitata a portare rispetto a Jessica e a mantenere la calma: “Lulù non ti rivolgere così a tua sorella”. “Non mi capisce” ha concluso la fidanzata di Manuel visibilmente infastidita.

Lulù Selassiè e l’amore per Manuel Bortuzzo

Lucrezia Selassiè ha trovato nuovamente l’equilibrio con Manuel Bortuzzo. Dopo un periodo fatto di pochi alti e molti bassi, tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sembra esser scoppiato nuovamente l’amore. I due si sono riavvicinati nelle ultime settimane e, ora, sembrano non volersi più lasciare come hanno dichiarato loro stessi nella puntata del “GF Vip” del 13 dicembre. “Sono felicissima, è meglio che tra noi sia successo tutto piano piano, entrando qui non mi sarei mai aspettata che potesse nascere qualcosa”, dice Lulù. “Non pensavo di innamorarmi la difficoltà che ho dimostrato fino a questo momento ne è la prova. Però dopo aver trovato una persona così”, ha rivelato Bortuzzo. Lulù Selassiè, come detto, è sempre molto centrale nelle dinamiche del GF Vip, infatti non mancano curiosità e confronti riguardanti la principessa, che nel tempo ha dimostrato di avere un carattere molto fumantino. Di recente è nata una discussione tra la principessa e Biagio D’Anelli sempre a causa della cucina. Lulù, dopo essersi preparata un piatto di pasta senza badare alle quantità, ha lasciato una porzione piuttosto corposa che era destinata ad essere buttata. Biagio, che ha notato la cosa, si è infuriato ed è sbottato affermando di odiare gli sprechi.

