Lulù Selassiè scenata di gelosia a Sophie Codegoni per Manuel “Devi girare alla larga”/ “Non voglio soffrire”

Lulù Selassiè ha messo in guardia Sophie Codegoni. Nelle scorse settimane, la principessa aveva mostrato una forte gelosia nei confronti del nuotatore che pur l’aveva frenata confidandole di non voler correre. In occasione della festa di compleanno a Manila Nazzaro, Lucrezia approfittando di un comportamento di Sophie ha voluto mettere i puntini sulle i. L’ex tronista le ha raccontato di aver coinvolto un po’ Manuel Bortuzzo durante il ballo perché l’aveva visto in disparte rispetto al resto del gruppo.

Lulù ha puntualizzato che ci avrebbe pensato lei a Manuel lasciando intuire di essere infastidita dal comportamento della Codegoni: “Amore ma non fa nulla, lo faccio io, capito?”. Lulù ha poi spiegato che stare con Manuel le mette serenità: “Questo a me mette molta ansia, perché ho già dei problemi di mio e quindi questa situazione mi dà serenità e la voglio solo per me”. Sophie ha cercato di tranquillizzarla dicendole che non voleva essere di troppo anche se Lulù è parsa irremovibile: “Non posso soffrire ancora. Mi sono successe troppe cose nella vita e non voglio che accadano di nuovo”.

Manuel Bortuzzo durante la diretta del Grande Fratello Vip ha sottolineato di non avere una storia con Lulù Selassiè. In confessionale, Lucrezia aveva rivelato: “Stare con lui per me è un momento di spensieratezza. Non penso che io lo stia costringendo, ma lui mi ha detto che vorrà provare questa situazione con me”. Alfonso Signorini aveva commentato l’atteggiamento di Lucrezia notando che aveva adottato una diversa strategia: “Lo stai pressando di meno”.

Non sappiamo quale reality stia seguendo Alfonso Signorini visto che anche sui social gli utenti sembrano essere del parere opposto. C’è chi ipotizza che siano gli autori del programma a fare pressione su Manuel Bortuzzo per continuare la storia con Lulù Selassiè. A questo punto ci si chiede se questa storia sia reale o non sia invece frutto di una macchinazione. Più che Sophie Codegoni, Lulù comunque dovrebbe temere Soleil Sorge considerando il fatto che il nuotatore aveva provato l’istinto di baciarla qualche giorno fa. Che abbia indirizzato male le sue paranoie?

