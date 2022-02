Lulù Selassié/ Scontro con Delia Duran: “Se volessi ti manderei a quel paese ma…”

Lulù Selassié critica con Katia e Davide

Puntata del Grande Fratello Vip tranquilla per Lulù Selassié, che, con Delia Duran, si è già aggiudicata la finale del reality. Nel momento delle nomination, la principessa etiope ha avuto la possibilità di dare il suo voto in confessionale, senza farsi sentire dai compagni, decidendo di nominare Katia alla luce degli ennesimi scontri della serata e dei toni usati dalla cantante. Toni che Lulù non condivide. Prima di lasciare il confessionale ha scambiato qualche battuta con Alfonso Signorini circa il suo outfit della serata.

Dopo la puntata, Lulù ha detto la sua, insieme a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, circa l’esito della nomination e si è detta colpita, in negativo, dal modo di fare di Katia Ricciarelli, sempre più aggressivo verso le compagne. La principessa ha speso parole molto critiche anche per Davide Silvestri: qualche ora dopo è in camera con Miriana e definisce il compagno un furbo. Secondo lei, per strategia, l’attore non si è mai esposto. Il suo comportamento non le piace perché Davide non ha mai il coraggio di discutere con gli altri coinquilini. Crede che si tratti di una tattica per arrivare a tutti i costi in finale. La sua tesi viene avvalorata da quanto le riporta Miriana, che, poco prima, ha parlato con il ragazzo della nomination di Soleil Sorge. La showgirl sostiene che, nel corso della conversazione, Davide non abbia mai citato Katia. Lulù pone fine al discorso sostenendo che il tempo le darà ragione e che molto presto uscirà fuori tutta la vera personalità dei coinquilini.

Battibecco in cucina con Delia Duran

Per Lulù Selassié, le ultime giornate sono state all’insegna di qualche battibecco di troppo. Dopo quello avuto con la sorella Jessica per via del letto occupato da Barù, nelle passate ore si è resa protagonista di un eccessivo scontro con Delia Duran. La principessa etiope non riesce a portare a termine il suo compito relativo alla preparazione di un dolce per via della presenza della modella venezuelana in cucina. “Ho fame, aspetta. Fammi finire”, ha tuonato la moglie di Alex Belli, lasciando di stucco la fidanzata di Manuel Bortuzzo che non ha compreso il motivo di tanto nervosismo. “Io sono tranquilla sei tu che ti stai agitando”, ha commentato la Selassié.

L’insistenza di Lulù, tuttavia, ha contribuito a far esplodere Delia che ha considerato le richieste della ragazza di lasciarle libera la cucina come una vera e propria sfida: “Ti ho semplicemente chiesto di liberare la cucina, se voglio mandare una persona a quel paese lo faccio direttamente”, ha ribattuto la principessa, sottolineando la sua totale buona fede. “Hai sbagliato il modo perché ti sei arrabbiata senza motivo”, ha ribadito Lulù. Ad intervenire alla fine è stata Manila Nazzaro che ha tentato di ristabilire la pace tra le due concorrenti, con un finale a sorpresa: l’abbraccio di Delia che ha ribadito di volerle molto bene.



