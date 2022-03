Lulù Selassiè scrive un biglietto a Manuel Bortuzzo/ “Non vedo l’ora di tornare…”

Lulù Selassiè ha mandato un biglietto a Manuel Bortuzzo. La gieffina ha raccontato agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip di aver lasciato un biglietto ad Antonio Medugno per Manuel Bortuzzo. La principessa ha scritto tenere parole al fidanzato che la aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Lulù ha scritto a Manuel che lo ama facendogli la richiesta di farsi sentire perché senza di lui non riesce più a stare. Lulù Selassiè lamenta la mancanza da Manuel che da settimane non è più riuscito ad entrare nella casa per salutare la sua Lulù. Proprio poche ore fa però Manuel Bortuzzo ha fatto una sorpresa a Lulù. Manuel le ha urlato con un megafono dolci parole fuori dalla casa: “Inizia l’ultima settimana senza di te amore mio… non mi sembra vero ma ci siamo quasi…”. Manuel non vede l’ora di poterla riabbracciare e dice: “Non vedo l’ora di tornare a sentirmi completo con te al mio fianco…”.

Purtroppo però gli autori del Grande Fratello Vip sono immediatamente intervenuti e hanno messo in filodiffusione la musica alta per non far sentire le parole di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié, che in queste ore ha voluto scrivergli un romantico messaggio. A rovinare la sorpresa è stato però Davide Silvestri. Sarebbe stato lui a chiedere agli autori di mettere la musica: “Manuel urlava da fuori per Lulù e Davide subito inizia a parlare ad alta voce chiedendo se fosse Manu per avvertire il GF di mettere la musica”. Lulù Selassiè è una delle favorite per la vittoria. Sicuramente la principessa è stata un personaggio che ha diviso questa edizione. Qualcuno l’ha amata e qualcuno invece l’ha odiata.

Lulù Selassiè, nervi tesi con Davide Silvestri

La puntata di giovedì 3 marzo del Grande Fratello Vip è ricca di scontri per Lulù Selassiè a causa delle tensioni tra lei e la sorella Jessica. Alfonso Signorini invita le due principesse nella Superled e mostra loro un video. Lulù si dice delusa dell’atteggiamento di Jessica che, nell’ultimo periodo, avendo acquisito più sicurezza, passa meno tempo con lei. Inoltre, è ferita da una frase della dalla sorella, secondo cui Lulù andrebbe anche contro di lei pur di vincere. Dallo studio prende la parola la terza sorella, Clarissa, che rimprovera l’atteggiamento delle due, sottolineando che Jessica, da sempre, ha un modo di fare molto protettivo con entrambe e che Lulù, a causa di ciò che ha subito da piccola, ha ricevuto molte più attenzioni. Le due principesse rientrano in Casa e si continua a parlare di Lulù Selassiè e dello scontro avuto il giorno prima con Barù. La principessa accusa Jessica di non averla difesa e scatta un battibecco tra Lulù e Barù. Dallo studio prende la parola Manuel, che cerca di calmare gli animi sostenendo che le tensioni sono dovute alla reclusione forzata. Invita la fidanzata Lulù Selassiè e Jessica a concentrarsi sul legame familiare che le lega. Il conduttore chiede il parere delle due opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sonia ritiene che Lulù sbagli come tutti gli altri, ma, ad oggi, il suo atteggiamento verso Jessica è sbagliato. Anche Adriana rimprovera Lulù ricordandole che lei e le sorelle hanno cominciato il percorso al Grande Fratello Vip insieme, come un unico concorrente. Di conseguenza, non dovrebbe essere gelosa di Jessica.

Interviene anche Davide, che basito dalla situazione, ritiene che Lulù sia falsa e che sia disposta a screditare la sorella pur di vincere. Tra due scoppia lo scontro. Post puntata, anche Lulù Selassiè, come la sorella Jessica, è oggetto delle discussioni di diversi compagni. Davide risponde che la principessa è una bugiarda in quanto, da parte di entrambi, era chiaro che non potevano più essere amici. Delia comincia quindi a capire meglio la situazione e loda l’attore per la sua trasparenza. Anche Manila, Soleil e Delia commentano in modo critico l’atteggiamento e l’ossessione per la vittoria delle principesse. Delia suppone che vogliano vincere per motivi economici. Il post puntata del Grande Fratello Vip per Lulù è all’insegna dello sfogo: prima di andare a letto piange con la sorella Jessica e Barù. La principessa sostiene che nelle ultime puntate le diano tutti addosso e sottolinea la sua rabbia verso Davide. Continua dicendo a Barù di non capire come possa essergli amico, ma il cuoco influencer non si lascia influenzare da lei e la invita a calmarsi e a ragionare, ma senza successo.



