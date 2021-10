Lulù Selassié, segreti choc: violenza, stalking e la presunta bulimia/ “Va aiutata!”

All’apparenza una ragazza forte e decisa, che sa bene ciò che vuole, ma anche estremamente fragile e sensibile. Si presenta così Lulù Selassié, una delle tre principesse etiopi concorrente del Grande Fratello Vip. Nel passato della ragazza però, ci sarebbero alcuni eventi drammatici che poco alla volta sono venuti a galla nel corso della sua permanenza nella spiata Casa di Cinecittà, direttamente o per bocca della sorella Clarissa.

Nei giorni scorsi Lucrezia – questo il suo vero nome – si è lasciata andare ad alcune confidenze che hanno destato clamore. La giovane ha svelato un racconto inedito ed inquietante del suo passato, ripreso da Biccy.it, parlando di un suo segreto che ancora oggi le provoca molta sofferenza. “Ero terrorizzata”, ha esordito prima di svelare qualcosa che fino a quel momento aveva tenuto per sé. “Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio”, ha svelato, parlando con la sorella Clarissa e Giucas Casella. A detta della gieffina, si trattava di un “folle pericoloso”, che la ricattava “con delle mie foto intime”. Un dolore che ancora la Selassié non è riuscita a superare del tutto: “Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre”, ha concluso.

Lulù Selassié: tutti i segreti della principessa etiope

Si segreti inquietanti nella vita di Lulù Selassié ce ne sarebbe più di uno, come emerso negli ultimi giorni. La sorella Clarissa si è detta molto preoccupata per lo stato di Lucrezia rispetto alla sua storia con Manuel Bortuzzo e nel confidarsi con alcuni inquilini ha anche svelato dei segreti finora rimasti nascosti relativi al passato della sorella. “Ha un padre che sta in carcere, lei ha dei problemi, è stata violentata e molestata da quando aveva 15 anni. L’hanno ricattata con delle foto nude. Si si, violentata. C’era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva”, ha riferito lasciando interdetti i suoi compagni di avventura.

Negli ultimi giorni sono emersi i presunti disturbi alimentari che tormenterebbero Lulù, la quale ha spesso riferito di aver vomitato o di non voler mangiare per evitare che ciò possa accadere. Un atteggiamento che non è sfuggito ai suoi coinquilini, tra cui Francesca Cipriani, la quale nelle passate ore ne ha parlato con Sophie Codegoni e Raffaella Fico. Sebbene non sia mai uscita la parola bulimia, sui social in tanti avanzerebbero questa ipotesi. L’ex Pupa ha spiegato che Andrea Casalino si sarebbe accorto dei presunti problemi a pochi giorni dal suo ingresso, commentando: “Va aiutata! Perché non sono cose da sottovalutare. Andrea gliel’aveva anche chiesto in maniera quasi esplicita. E lei era venuta da me dicendomi “Assurdo, Andrea mi ha detto questo!”. Bisogna aver delicatezza infinita, perché è un problema grave, delicato”.



