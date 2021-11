Lulù Selassié si addormenta durante la Turandot/ L’attacco di Manuel: “Che schifo”

Dopo innumerevoli preparativi, prove e litigi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 è andata in scena la Turandot, opera di Franco Alfano e Giacomo Puccini, sotto l’attenta supervisione di Katia impegnata per la realizzazione di questo spettacolo messo in scena dai Vip. Allo spettacolo però non hanno preso parte tutti i concorrenti, alcuni hanno fatto da spettatori più o meno interessati, come Lulù Selassié.

Lulù Selassié non ha preso parte attivamente alla realizzazione dello spettacolo ma ha partecipato come spettatrice insieme ad altri concorrenti ma a differenza di altri, la ragazza ha mostrato una certa noia nel guardare lo spettacolo dei suoi coinquilini addormentandosi nel bel mezzo della rappresentazione.

Lulù Selassié si addormenta durante la Turandot, i commenti dei compagni

Il comportamento di Lulù Selassié non durante la Turandot andata in scena al Grande Fratello Vip 2021 è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti, soprattutto a quelli di Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Aldo Montano che dopo la rappresentazione hanno commentato l’atteggiamento della ragazza raccontando di come Katia si sia accorta della stanchezza di Lulù.

Davide Silvestri ha commentato l’atteggiamento della ragazza con un sonoro: “No comment, affari suoi” mentre gli altri hanno giudicato negativamente il comportamento di Lulù e Manuel si è lasciato andare al commento: “Che schifo”. Il comportamento dei tre ragazzi non è stato molto apprezzato sul web che ha messo in luce come anche Manuel si sia addormentato durante la rappresentazione dei suoi compagni.

