Lulù Selassiè smaschera Gianluca Costantino/ “Qui vuole Soleil, ma fuori Jessica…”

Alle donne della casa del Grande Fratello Vip 2021 non sfugge nulla, neanche i comportamenti dei nuovi arrivati e nel mirino di Lulù Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo c’è stato Gianluca Costantino, che fin dal suo ingresso nella casa non ha conquistato la fiducia delle altre concorrenti della casa.

Manila Nazzaro ha confermato l’idea delle altre concorrenti esordendo con: “Gianluca è un po’ strano”. Lulù allora ha rincarato la dose raccontando come il nuovo concorrente all’interno della casa voglia provare ad avere una relazione con Soleil all’interno del reality, nonostante ci abbia già spudoratamente provato con Delia Duran la principessa ha confessato: “Domenica volevo uscire a fumare con Antonio e lui mi ha detto, si usciamo però stai vicino a me perché Gianluca mi ha detto di non andarlo a disturbare quando sta con Soleil”.

Gianluca Costantino tra flirt nella casa del Grande Fratello Vip 2021

Manila Nazzaro allora ha fatto notare come Gianluca Costantino provi ad avere una relazione anche con Jessica Selassié, ottenendo conferma da Lulù Selassié: “Sabato dopo la festa dei cantanti delle rockstar quando voi dormivate tutti che noi eravamo in cucina che loro mangiavano mi ha detto: Fuori da qui voglio conoscere tua sorella, ma non tra tutte queste persone che parlano sempre. Voglio conoscerla da sola solo io e lei”.

Il gossip lanciato da Lulù su Gianluca Costantino non è piaciuto alle altre concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che hanno criticato il comportamento del nuovo arrivato, soprattutto Manila Nazzaro a cui non piace il suo comportamento che mira ad avere più donne all’interno della casa e ha commentato: “Amore mio, va bene tutto ma anche meno”.

