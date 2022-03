Lulù Selassiè smaschera Jessica: “Quello che dice è orribile”/ “Sotto le coperte…”

Lulù e Jessica Selassiè continuano a litigare. Da diversi giorni, le sorelle del Grande Fratello Vip 2021 non riescono a trovare un punto d’incontro. Da una parte c’è Lulù che ha notato la freddezza della sorella nei suoi confronti e che non ha gradito la linea della vita in cui Jessica ha spiegato di essersi sempre sentita giudicata dalle sorelle; dall’altra c’è Jessica che, dopo aver conquistato un po’ di sicurezza in se stessa, sente il peso di condividere gli ultimi giorni nella casa con Lulù che, a suo dire, non sarebbe felice se a vincere fosse lei.

Le discussioni tra Lulù e Jessica saranno anche al centro della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera. Alfonso Signorini metterà Jessica e Lulù l’una di fronte all’altra per fare chiarezza sul loro rapporto. Nel frattempo, nel daytime del 3 marzo, Lulù ha svelato alcuni retroscena delle discussioni con Jessica.

Lulù Selassiè svela tutto: ecco cosa succede con Jessica

Lulù Selassiè, durante una conversazione con Miriana Trevisan, ha fatto intendere che l’unico obiettivo della sorella Jessica sia la finalissima del Grande Fratello Vip. Una convinzione che Lulù ha maturato dopo alcuni discorsi fatti con Jessica sotto le coperte. “Siete sempre sorelle. Se una di voi dovesse arrivare...” dice Miriana pensando ad un’ipotetica vittoria.

“Lei non pensa questo” – replica prontamente Lulù. “Dev’essere lei e non sarebbe felice per me”, aggiunge la fidanzata di Manuel Bortuzzo. “Perchè ho visto. Ci ho parlato in questi giorni sotto le coperte. Mi vengono i brividi a dirlo perchè siamo sorelle. Quello che lei pensa è orribile”, conclude Lulù nel daytime del 3 marzo. Come risponderà Jessica?

