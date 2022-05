Lulù Selassiè soffre per Manuel Bortuzzo: “Sta male”/ La sorella Clarissa svela…

Lulù Selassiè sta male dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè non si mostra sui social da diversi giorni pubblicando solo storie con cui ringrazia i fan per i fiori che le inviano ogni giorno per dimostrarle amore e supporto e gli amici che la stanno aiutando in questo periodo come Gianmaria Antinolfi che le ha fatto recapitare un regalo. Una scelta, quella di Lulù, dettata dal difficile periodo che sta attraversando. La fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo rappresenta un dolore per la principessa che sta provando ad andare avanti concentrandosi sul lavoro. A raccontare il momento difficile di Lulù è stata la sorella Clarissa.

Nel corso di una diretta Instagram, infatti, Clarissa non ha nascosto la propria preoccupazione per Lulù che vede stare male. “Lulù è felice da un lato, ma dall’altro è molto amareggiata” – ha raccontato la piccola Selassiè ai followers. “Sono molto in pensiero per lei perchè non sta attraversando un periodo molto facile e sto male con lei e sto male per lei”, ha aggiunto.

Lulù Selassiè, periodo difficile dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

Negli scorsi giorni, Lulù Selassiè era apparsa in un’altra diretta Instagram e, pur avendo apprezzato la sua bellezza, i fan avevano notato uno sguardo malinconico. Sempre schietta e sincera, negli scorsi giorni, nel ringraziare nuovamente i fan per i fiori ricevuti, Lulù aveva particolarmente apprezzato il biglietto di una ragazza e, nel risponderle, aveva ammesso indirettamente di non stare benissimo.

““Grazie mille a chi mi ha spedito questi fiori. Sono i miei preferiti quindi grazie perchè ve lo ricordate sempre e sapete quanto siano importanti e speciali per me i fiori. Soprattutto grazie per questo bigliettino che è adorabile. Grazie mille tesoro, spero anch’io che queste peonie mi colorino la giornata dato che stanotte non ho dormito neanche un’ora“, aveva detto Lulù e, dopo le parole di Clarissa, i fan sperano che si riprenda presto.

Diretta di Clarissa (1)

Parla di Lulù che non sta passando un bel periodo e ci invita a darle tanto affetto per chi la vedrà all'evento della prossima settimana.#kittyclary #fairylu pic.twitter.com/E51xYcJFOH — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 6, 2022













