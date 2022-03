Lulù Selassiè: “Sono delusa da Manuel Bortuzzo”/ Lui twitta: “Tra dieci giorni…”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata molto difficile per Lulù Selassiè, che è stata al centro di ben tre discussioni con sua sorella Jessica, Barù e Davide Silvestri. La principessa ha ricevuto diversi rimproveri anche da parte del conduttore Alfonso Signorini e dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Manuel Bortuzzo, dal canto suo, presente in studio dopo essere guarito dal Covid, non ha saputo difendere la ragazza in maniera efficace.

Così, Lulù Selassiè alla fine della puntata ha avuto un crollo emotivo, ammettendo di essere rimasta delusa soprattutto dall’intervento del suo Manuel, che ha omesso di dire alla concorrente che l’amava, come era solito fare durante i suoi interventi precedenti.

Al termine della diretta, la finalista del GF Vip Lulù Selassiè, in preda allo sconforto, ha meditato anche di abbandonare la Casa per tornare tra le braccia del suo amato fidanzato. Intanto, questa notte, Manuel Bortuzzo ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio dedicato alla ragazza, anche se quest’ultima, per ovvi motivi, non potrà vederlo, scrivendo: “Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te”, usando poi l’hashtag #fairylu.

Il nuotatore ha anche pubblicato alcuni video attraverso le sue Instagram Stories in cui suona il pianoforte, accompagnati da un pensiero: “Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare. E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare”. Un chiaro riferimento a quanto accaduto durante l’ultima puntata. Il messaggio di Manuel arriverà anche alla principessa, magari sotto forma di aereo sopra la Casa? Staremo a vedere, ma ora la ragazza deve stringere i denti per poco più di una settimana, così da disputare la finalissima che si è guadagnata dopo 6 mesi di reality show.





