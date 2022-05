Lulù Selassiè: “Sono innamorata di Manuel Bortuzzo”/ “Spero torni con me, lui mi ama”

Lulù Selassiè è intervenuta a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2022. Inevitabilmente, la princess ha parlato della fine del suo amore con Manuel Bortuzzo: “Ovviamente sono triste. Cerco di pensare a me stessa, al mio lavoro e alla mia famiglia, che mi dà molto amore e molto affetto. Io penso tutto il giorno a Manuel. Abbiamo sempre litigato per cavolate, non per cose serie: litigavamo per delle foto che avevo fatto. Diciamo che, in alcuni momenti, nella nostra relazione non c’era vento a favore da parte di alcune persone”.

Lulù ha riferito di sapere benissimo il modo in cui lei e Manuel hanno vissuto i loro ultimi giorni insieme: “Stavamo benissimo, ricevevo messaggi bellissimi da lui. Non è vero che lui provava a lasciarmi, anzi: due giorni prima eravamo in albergo a festeggiare una giornata importantissima per noi. Sono ancora innamorata di lui e spero che lui torni sui propri passi: parlavamo di sogni e di progetti, io ero convinta di avere trovato l’amore della mia vita. Tutte le cose che ci siamo detti, una famiglia insieme, un matrimonio, erano accompagnate da un’intenzione seria”.

LULÙ SELASSIÈ: “SENTO CHE MANUEL BORTUZZO MI AMA”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Lulù Selassiè ha sottolineato che nel suo cuore spera ancora di rivedere Manuel Bortuzzo: “Se però non dovesse essere, insomma, gli auguro di essere felice nella sua vita e che possa realizzare tutti i suoi sogni, anche senza di me. Nel mio cuore sento che lui sia ancora innamorato di me. Ciò che noi abbiamo vissuto è troppo forte. Dai suoi occhi, dal suo sguardo, riesco a capire cosa prova”.

Lulù Selassiè ha poi riferito che tra Manuel Bortuzzo e la sua famiglia c’era uno splendido legame, mentre con la famiglia del nuotatore lei non si sentiva completamente a suo agio, ma “da parte mia, per quello che è accaduto con queste persone, non mi importa. Per mia mamma Manuel era come un figlio, tuttora lei è triste come me. C’era una connessione bellissima tra loro due. Io e Manuel non ci parliamo dal 25 aprile: vorrei solo dirgli che spero di poterlo incontrare per almeno parlarci, come due persone che si sono amate e hanno vissuto una bellissima storia. Per me lui sarà sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita”.

