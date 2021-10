Lulù Selassié “Sono stata vittima di stalking”/ Rivelazione choc al GF VIP

Lulù Selassié dopo la difficile puntata di ieri sera ha voluto raccontare a Giucas Casella un episodio accaduto quando lei era molto piccola ma che l’ha segnata per sempre: la principessa ha dichiarato di essere stata vittima di uno stalker quando aveva quindi anni: “Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Non vado in giro a raccontarlo, se lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. È un dolore serie per me. Mi inseguiva ovunque era un matto”.

Lulù Selassié ha commentato quel triste periodo della sua vita ricordando anche tutti i problemi che questa situazione le ha portato a fare: “Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe robe. Io ci penso sempre, sempre sempre”.

Lulù Selassié ha svelato in confidenza ai suoi compagni di come sia stata vittima di stalking in passato e che sua sorella, che all’epoca aveva solo 12 anni, prendendo il suo telefono ha visto alcune immagini che la ragazza era obbligata a scattare per il maniaco: “Era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non ho saputo chiedere aiuto, ero terrorizzata ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto”.

Con queste confidenze Lulù Selassié spera di calmare le voci su di lei e sulle sue sorelle che in questi giorni sono state particolarmente feroci nei loro confronti: “Le persone non sanno un ca**o e giudicano le Principesse. Devo scrivere un libro per far zittire tutti”, Soleil Sorge però, è all’interno dei pensieri della principessa anche durante queste confessioni intime: “Dallo studio tutti difendono Soleil perché ha i follower! Basta, sono stanca. Noi abbiamo sofferto moltissimo, non siamo delle viziate”.

