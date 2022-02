Lulù Selassié “Spero di vedere Manuel a San Valentino”/ “Ci vogliamo sposare”

Lulù Selassié: la speranza di rivedere Manuel dentro la casa

Lulù Selassié sente molto la mancanza di Manuel Bortuzzo dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ieri, dopo la diretta, la principessa etiope si è confidata con Giucas Casella, che ha cercato di rincuorarla: “Mi manca tanto Manu, Tra due settimane è san Valentino, io spero che venga. Lui ha detto che per me la quarantena se la fa. Ho bisogno di lui”, ha detto Lulù sperando si ricevere una sorpresa come è successo per Miriana Trevisan che ha rivisto Biagio D’Anelli. La principessa non ha nascosto di avere dei progetti per il futuro insieme al nuotatore: “È la mia vita, ci vogliamo sposare, vogliamo stare insieme per sempre. Io lo amo. Mi fa sentire unica, non mi ero mai sentita così. È una persona unica. Non vedo l’ora di vivermi tutti i giorni bellissimi fuori di qua, insieme, farci tante risate”. Poi si è rivolta alla telecamere professando il suo grande amore per il ragazzo: “Ti amo. Sei la persona migliore del mondo”.

Lulù Selassié la delusione per il televoto

Nel corso della serata Lulù Selassié si è anche sfogata con Soleil Sorge e Sophie Codegoni sull’esito delle nomination, che hanno mandato al televoto Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro insieme a Delia Duran, per decretare il primo finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo la principessa, lei e Soleil si meritano molto di più un posto di andare nella lista dei nominati. “Se ti aspetti le cose da qui dentro dalle persone della casa… sono tutti bravi a dirti quando meriti di stare in finale e quanto sei fantastica, ma poi nel momento del bisogno reale…”, ha commentato Soleil. Sophie invece non ha gradito il balletto sexy di Delia dopo la vittoria al televoto, davanti ad Alessandro Basciano: “Dicono che sta portando verità, io dopo due settimane tutta questa verità non la vedo”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Lulù parlando di Manuel con Giucas: la speranza di vederlo a San Valentino, i loro progetti futuri, i ti amo a raffica e la promessa di uno struccaggio immediato 😂❤️#gfvip #luluemanuel #fairylu pic.twitter.com/9TYNxDBls7 — BL (@rainbow20202020) February 1, 2022

