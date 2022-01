Lulù Selassiè stronca Soleil: “Non farò come tutti gli altri che le leccano il cul* per paura”/ “Sono stufa”

Lulù Selassiè critica l’avvicinamento di Sophie Codegoni a Soleil Sorge. Dopo aver notato il distacco della Codegoni da Jessica, Lulù è sbottata ed ha espresso le sue perplessità: “Non capisci che ti sta usando?”. Secondo Lulù, Soleil si sarebbe aggrappata a Sophie in quanto ti sarebbe fatta terra bruciata intorno: “Ormai sta sempre da sola”. Lulù è delusa dal comportamento di Sophie e glielo fa notare: “Io vedo tutto e ci rimango molto male, è una persona che a me e alle mie sorelle ci odia”. Sophie ascolta le parole di Lulù ma non si degna di darle una risposta. Lulù però prosegue: “Anche Manila ha capito che è falsa, ma tanto non c’è più sordo di chi non vuol sentire”.

Lulù Selassiè si dimostra infastidita per il comportamento di Soleil Sorge e cerca di mettere in guardia anche le altre. La principessa afferma: “Non mi piace proprio per niente. Sono stufa. Non farò come tutti gli altri che le leccano il c*** perché hanno paura”. Sui social, in molti hanno apprezzato la posizione di Lulù facendo il tifo per lei. Qualcuno scrive che Soleil sarebbe una persona egocentrica: “Ma cosa c’è da invidiare a Soleil, quel modo saccente che ha di parlare, che poi parla parla ma non dice mai nulla, persona egocentrica e meschina se tutto va che dice lei, gode nel vedere gli altri in difficoltà…se invece fa lei delle figure di merda piange e fa la vittima….per favore”.

Lulù Selassiè è infastidita dai pettegolezzi. In occasione del compleanno di Katia Ricciarelli, è stata organizzata una festa a tema teatrale. Manuel e Lulù hanno interpretato Romeo e Giulietta. Qualcuno tra gli inquilini avrebbe però definito inadeguato Manuel nei panni di Romeo a causa della sua disabilità. La reazione di Lulù non si è fatta attendere. La Selassiè ha subito raccontato l’episodio a Bortuzzo: “Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere. Non si fanno queste cose amore, non è giusto. Jessica mi ha riferito che le hanno detto questa cosa. Non è giusto che qualcuno pensi questa cosa orribile di te”.

Manuel ha voluto saperne di più per capire chi avesse pronunciato quelle parole ma Lulù non ha saputo rivelare di chi si trattasse. La principessa si è poi confidata con Jessica che ha sentenziato: “Nessuno lo ha detto, è stato un mio pensiero”. In molti avrebbero rivisto in questo comportamento di Jessica una vendetta nei confronti di Lulù. Proprio pochi giorni fa, Lulù aveva infatti ripreso la sorella per il comportamento avuto nei confronti di Alessandro Basciano che aveva più volte manifestato di non avere interesse per lei.



