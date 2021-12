Lulù Selassiè triste per Francesca Cipriani: “Mi manchi”/ “Fuori cena a quattro!”

Lucrezia Selassiè sente la mancanza di Francesca Cipriani nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa infatti era in cucina con Manuel Bortuzzo e ad un tratto davanti le telecamere ha manifestato il suo affetto per la Cipriani: “Franci, io e la nostra Cipridoll volevamo dirti che ti amiamo tanto. Sei la nostra bambola e ci manchi davvero tanto. Sono così contenta che ti ho conosciuta perché abbiamo tante cose in comune. Sei così sensibile, una persona bellissima e ti voglio tanto bene. Non vedo l’ora di vederti fuori”. Poi Lulù fa una promessa: “Appena esco dalla casa, organizziamo una cena io e te con Manu e Ale”.

Lulù è convinta che con Manuel Bortuzzo la frequentazione proseguirà anche fuori la casa. D’altronde i due nelle ultime settimane si sono molto riavvicinati tanto che hanno trascorso anche una notte insieme nella love boat. I due hanno avuto un percorso travagliato, dove non sono mancati bruschi confronti anche durante le dirette e allontanamenti, ma negli ultimi giorni sono diventati una coppia ufficiale. I fan del reality erano in attesa di vedere o almeno intravedere quello che accadeva ma la regia, tranne qualche fugace e veloce spezzone, ha deciso di censurare le immagini, concentrandosi su altri protagonisti nella casa. Da quello che si è visto infatti mentre Lulù preparava il letto, Manuel le ha dedicato al pianoforte una canzone di Ultimo. Poi i due hanno brindato e il nuotatore ha consegnato un romantico biglietto alla nuova fidanzata.

Lulù Selassiè e lo scontro con la sorella Jessica

Nelle ultime ore, Lulù Selassiè si è scontrata con la sorella Jessica. La lite è nata dopo cena per le lamentele di Lulù, da poco tornata fra le braccia di Manuel Bortuzzo, per via delle poche attenzioni che gli riservano gli altri inquilini nella casa. Le due sorelle Selassiè si confrontano. Lulù si è lamentata per via della cena preparata dalle coinquiline, che non ha gradito: “Mi dispiace. Non posso più stare in questi gruppi. Non vengo mai presa in considerazione, servo solo per lavare i piatti… Io ora non lo faccio, poi voglio proprio vedere”, ha spiegato Lulù. Jessica, dal canto suo, non ha affatto apprezzato le lamentele della sorella e l’ha rimproverata: “Ti stai comportando da bambina!”, provocando le sue ire: “Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi da fastidio”, ha detto stizzita Lulù. Bagio D’Anelli è intervenuto prendendo le difese di Jessica: “Lulù, non ti devi rivolgere in questo modo a tua sorella”.

