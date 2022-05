Lulù Selassiè vittima di body shaming?/ Fan furiosi per un gesto di Maurizio Costanzo

Lulù Selassiè vittima di body shaming al Maurizio Costanzo Show?

La puntata del Maurizio Costanzo Show trasmessa da canale l’11 maggio ha scatenato la durissima reazione dei fan di Lulù Selassiè che non hanno gradito alcuni commenti e battute fatte nei confronti della principessa. Ospiti della puntata in questione sono stati Aldo Montano e Manuel Bortuzzo a cui Maurizio Costanzo ha rivolto alcune domande sulla storia finita con Lulù. L’atteggiamento di Maurizio Costanzo, però, non è affatto piaciuto ai telespettatori che, in un gesto del giornalista, avrebbero visto del body shaming nei confronti della Selassiè.

“Scusa, ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?“, ha chiesto Costanzo a Bortuzzo che ha risposto così – “L’ho lasciata. Lei fa la vita sua e io faccio la mia. Sì, l’ho lasciata io. A 20 anni gli amori vanno e vengono“. Al termine della puntata, poi, Bortuzzo ha fatto la passerella con Montano ed è stato quello il momento in cui Maurizio Costanzo avrebbe commesso un gesto offensivo nei confronti di Lulù.

Il gesto di Maurizio Costanzo che scatena la rabbia dei fan di Lulù Selassiè

Mentre Manuel Bortuzzo e Aldo Montano tornavano al proprio posto dopo la passerella, Maurizio Costanzo, rivolgendosi al nuotatore, ha detto: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella, eh?“. Mentre diceva tali parole, Costanzo avrebbe fatto un gesto imitando le labbra facendo un riferimento alla Selassiè. I fan di Lulù, su Twitter, hanno commentato l’accaduto non risparmiando critiche anche al marito di Maria De Filippi.

“Le parole e gli atteggiamenti di derisione di Maurizio sono stati davvero irrispettosi. Senza rispetto verso una ragazza giovane che neanche conosce. Ma dall’alto della sua posizione di potere, e di uomo, si sente in diritto di giudicarla curiosa”, ha scritto una ragazza come riporta Novella 2000. E ancora: “Le parole fanno male. Non si può permettere che in televisione passino questi messaggi”.

LE PAROLE FANNO MALE

NON SI PUÒ PERMETTERE CHE IN TELEVISIONE PASSINO QUESTI Messaggi. BULLISMO, MASCHILISMO, BODY SHAMING E MISOGINIA

RISPETTO PER LULÙ pic.twitter.com/xSnoZzcA2o#MaurizioCostanzoShow — Just call me Lulú 💜 (@Honolul62444404) May 12, 2022













