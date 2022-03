Lulù Selassiè, vittima di razzismo e body shaming/ “Mi chiamavano neg*a, brutta e…”

La difficile adolescenza di Lulù Selassiè

L’infanzia e l’adolescenza di Lulù Selassiè non è stata facile. La finalista del Grande Fratello Vip 2021, in sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, si è raccontata senza filtri condividendo con i propri coinquilini e con il pubblico anche i momenti più difficili della sua vita. Dietro il carattere allegro, energico, sognatore e “fatato”, Lulù nasconde una forte fragilità frutto delle tante discriminazioni subite sin da quando era solo una bambina. Il primo episodio avvenne quando la fidanzata di Manuel Bortuzzo frequentava la scuola elementare. In quel periodo, per la prima volta, Lulù sentì la N–Word restando totalmente spiazzata.

“Io fino alla seconda elementare mi sentivo come tutti gli altri, ma in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire”, ha raccontato la Selassiè durante le prime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà.

Lulù Selassiè: “Dicevano che ero brutto, non avevo un fidanzato…”

Crescendo, Lulù ha continuato a fare i conti con le discriminazioni. Anche il periodo delle scuole medie non è stato felice per la principessa etiope che ha raccontato di essersi sentita spesso esclusa. “Alle medie vedevo tutte le mie amiche fidanzate ed io invece no. A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo’..”, ha aggiunto Lulù che al Grande Fratello ha rivissuto quel periodo così difficile.

Durante le prime settimane, infatti, quando in studio con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli c’erano anche le opinioniste popolare, è crollata a piangere per un commento sul suo aspetto fisico. Di fronte, invece, alla frase di Katia Ricciarelli “torna al tuo Paese”, detta alla cantante lirica durante una lite, ha reagito con rabbia.

