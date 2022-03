Lulù Selassiè vittima di stalking/ “Avevo un pazzo che mi ricattava con foto intime”

“Lulù” Selassiè vittima di stalking. La finalista del Grande Fratello Vip all’interno della casa si è lasciata andare ad una confessione davvero inaspettata. Durante il momento della linea della vita, la principessa ha rivelato di essere stata in passato vittima di stalking da parte di un maniaco. “Vado a Londra e inizia un incubo: ho vissuto stalking, ricatti. Questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava. La mattina mi svegliavo con 80 messaggi di questa persona, ho vissuto un incubo che non sapevo come avrebbe avuto fine” – ha detto Lulù in lacrime. Un momento davvero terribile per la concorrente del GF VIP che ha aggiunto: “io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Non vado in giro a raccontarlo, se lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. È un dolore serie per me. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe robe. Io ci penso sempre, sempre sempre. Mi inseguiva ovunque era un matto”.

Un segreto che Lulù ha tenuto a lungo per se non parlandone nemmeno con i genitori: “era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non ho saputo chiedere aiuto, ero terrorizzata ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto”.

“Avevo 15 anni, era il mio segreto. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata” – è stato il racconto di Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Manuel Bortuzzo ha confessato di essere caduta nelle mani di un folle pericoloso che per diverso tempo l’ha ricattata per delle foto intime. Un segreto che ha tenuto a lungo nascosto a tutti: dalla mamma e alle sue amate sorelle. Ad un certo punto però ha deciso di raccontarlo alla sorella Jessica: “non riuscivo a dirlo a mia mamma… le scrissi allora un messaggio lunghissimo per dirglielo e lei iniziò a piangere, dicendo ‘che madre sono stata che non mi sono accorta della tua sofferenza?. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa”.

