Lulù Selassiè vittima di stalking “Revenge porn, ricattata a 15 anni per foto intime”/ “Un folle…”

Vittima di stalking a 15 anni: Lulù Selassiè ha svelato il dramma vissuto nel passato al Grande Fratello Vip 2021. La principessa etiope, davanti alle telecamere del reality show, ha aperto uno dei cassetti più dolorosi della sua vita. Lulù aveva solo 15 anni quando si ritrovò ad essere ricattata per delle foto intime. In quel periodo, la Selassiè era perseguitata da un “folle” che le inviava continuamente messaggi anche mentre era a scuola. Dopo aver provato ad affrontare la situazione da sola, Lulù ha trovato un aiuto prima nella sorella Jessica e, successivamente nella madre.

“Avevo 15 anni, era il mio segreto. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata” – ha raccontato Lulù al Grande Fratello Vip. “Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa”, ha aggiunto.

Lulù Selassiè e lo stalking: “Non riesco a superarlo”

Sono passati anni, ma Lulù Selassiè che, prima di raccontarlo al pubblico e agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, si è confidata con Manuel Bortuzzo con cui, all’epoca, aveva cominciato una frequentazione diversa da quella amichevole, non è ancora riuscita a superare tutto il dolore provato per lo stalking di cui è stata vittima.

“Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre”, ha detto alle telecamere. In Manuel Bortuzzo, tuttavia, ha trovato un ragazzo che la sta aiutando non solo ad acquisire sempre più sicurezze in se stessa, ma anche a dimenticare il dolore del passato.

