Lulù Selassié vs Alessandro Basciano/ “Manuel è un signore: mai un insulto mentre…”

Lulù Selassiè ha reagito male alle esternazioni di Alessandro Basciano. Il ragazzo aveva azzardato un confronto con Manuel Bortuzzo ma Lulù non avrebbe gradito e parlando con Nathaly Caldonazzo avrebbe esternato le sue perplessità. La Caldonazzo aveva infatti rivelato a Lulù che Basciano si era permesso di fare un paragone con lei e Bortuzzo dichiarando che anche loro litigavano come accade per lui e Sophie Codegoni. Il paragone però non è stato digerito da Lulù che ha replicato: “Cazz*ta, è pazzo… noi abbiamo litigato due volte quando ci siamo lasciati. Lui non mi ha mai insultato, Manuel è un signore, non si permette di insultare una donna. Mi diceva di non baciarlo, è vero… ma dopo quando ci siamo messi insieme per l’ultima volta, a dicembre – l’ultima perché staremo insieme per sempre e non ci lasceremo mai più – lui ha detto sotto le coperte tante cose ed io gli ho chiesto perché faceva così. Lui ha detto che faceva così perché sapeva di essere innamorato di me ma per tutta la situazione che lui vive aveva paura che magari tante cose io non le avrei accettate e lo avrei giudicato e quindi voleva allontanarsi da me per paura. Ma non è che litigavamo perché ci insultavamo con parole pesanti”.

Lulù Selassiè aveva già invitato Alessandro Basciano a non parlare di loro ma a quanto pare il ragazzo non è stato a sentire: “A me dà fastidio questa cosa che deve parlare di noi. Già gliel’ho detto tre giorni fa di non farlo perché noi non litigavamo così e lo saprò bene io”.

Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo pronti per la convivenza

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sarebbero pronti per andare a convivere. La loro storia prosegue a gonfie vele anche a distanza. Il papà del nuotatore Franco Bortuzzo ha parlato della storia tra il figlio e Lulù dicendo di averli rivalutati come coppia: “All’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il Gf è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza”.

Sulla decisione di entrambi di andare a convivere, Franco si dice favorevole e apre la porta di casa a Lulù Selassiè: “Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci. Tra la fine del Gf e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui”. Intanto, Manuel aveva chiesto alla produzione di organizzare una sorpresa per San Valentino per Lulù Selassiè. Un colpo di fulmine per Manuel che ha dichiarato: “Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica”.

