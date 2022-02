Lulù Selassiè vs Alex Belli: “Che figura di mer*a”/ “Ridicolo, messaggio orribile”

Lulù Selassiè si è schierata apertamente contro Alex Belli dopo la puntata di ieri sera del Gf Vip 2021. Durante la diretta c’è stato l’ennesimo confronto fra l’attore di Centovetrine nonché la moglie Delia Duran e l’amica speciale Soleil Sorge, e alla “principessa” non è piaciuto il modo con cui lo stesso Alex Belli ha trattato la sua dolce metà. “Sei ridicola, sei ridicola nei tuoi teatrini che stai facendo lì dentro – sono le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, in studio da Alfonso Signorini, ha tuonato nei confronti della modella venezuelana – sei completamente ridicola, ti metti alla mercé di questa cosa, ripigliati!”.

Lulù Selassié "Spero di vedere Manuel a San Valentino"/ "Ci vogliamo sposare"

Dichiarazioni che, come detto sopra, non sono piaciute a Lulù Selassiè, che già in precedenza aveva sbuffato: “Questa storia di Alex mi ha stufato”. Dopo la diretta i vipponi sono tornati sulla questione, e come riferito da Blog Tivù, Lulù ha commentato così le ultime vicende sul triangolo amoroso più seguito d’Italia: “Che figura di m*rda Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no?”.

Lulù Selassié ha un crollo emotivo al GF VIP/ La regia censura: perchè?

LULU’ SELASSIE’ VS ALEX BELLI: “NON LO FAREI ENTRARE IN STUDIO”

Secondo Lulù Selassie Alex Belli non dovrebbe nemmeno presenziare in studio in quanto lo stesso ha abbandonato la Casa lo scorso 13 dicembre dopo essere stato qualificato per un contatto con Delia Duran. “Lo metti pure in prima fila – ha proseguito nel suo sfogo la Princess – io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. E’ scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…”.

Insomma, Lulù Selassiè lamenta forse un trattamento di favore nei confronti di Alex Belli da parte degli autori del Grande Fratello Vip 2021. Ma del resto come dar loro torto, visto che, se l’edizione 2021-2022 del reality show targata Mediaset sta continuando a registrare ascolti record, lo si deve in gran parte proprio alle vicende amorose che vedono il bell’attore protagonista.

Lulù Selassié/ Delusa da Sophie Codegoni: "Persone che se ne fregano di me…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA