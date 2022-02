Lulù Selassiè vs Davide Silvestri “Mi rode il cu*o”/ Gf Vip, “Mi rompete i coglio*i…”

Lulù Selassiè si arrabbia con gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. La principessa si era alzata per andare a fare colazione ma all’arrivo in cucina ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa: il latte non c’era più. Lulù è apparsa subito infastidita e ha iniziato a lamentarsi: “Non posso fare colazione e mi rode il c**o. Non bevo thè e tisane e mi dà fastidio che non posso bere il latte perché la gente mi rompe i coglio*i”. Davide Silvestri è interessato a capire qualcosa in più e le chiede come sia andata. Lulù allora gli spiega: “Era rimasto un litro di latte e siccome solo io, Jessica e Barù beviamo quel tipo gli altri hanno pensato di nasconderlo. Qualcuno l’ha poi bevuto mettendolo allo stesso posto di dove qualcuno aveva pensato bene di nasconderlo”. L’attore ammette di aver preso mezza tazza di latte senza malizia, ma dice di aver riposto tutto in frigo. Lulù però è apparsa infastidita dalla situazione.

Anche negli scorsi giorni la ragazza ha discusso con Sophie Codegoni che avrebbe tolto a Lulù l’ultima porzione di fiocchi di latte. Lulù le aveva spiegato: “È l’unica cosa che riesco a mangiare”. Sophie le ha così fatto notare come fossero in condivisione e la principessa ha risposto: “Non lo sapevo che fossero di tutti. Ho trovato il mio nome e pensavo che sarebbe arrivata il resto della spesa”. Tra le due amiche lo scontro è andato avanti e Lulù ha ricordato a Sophie di aver bisogno di mangiare solo determinate cose per i problemi alimentari avuti in passato.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip appena andata in onda abbiamo assistito a tante sorprese, ma anche a tante lacrime per i concorrenti della casa. Lulù, entrata nella casa insieme a sua sorella Jessica, si è distinta per la sua personalità e per le relazioni instaurate con gli altri concorrenti, ad esempio con il bello sportivo Manuel Bortuzzo. Questa love story, caratterizzata da alti e bassi, non ha percorso dei binari costanti. Manuel ha cercato più volte il distacco da Lulù, che invece ha provato a stargli accanto in tutti modi. Dopo un ritorno di fiamma inaspettato, questa relazione si è pero spezzata a causa dell’uscita prematura del ragazzo, a causa di problemi di salute. La moderna principessa ha avuto delle difficoltà con alcuni compagni, il forte litigio con Katia Ricciarelli, colpevole di aver pronunciato delle frasi razziste nei suoi confronti, ha però animato i suoi fans a difenderla a causa di questo diverbio.

Per San Valentino Lulù riceve la bellissima sorpresa di Manuel, che torna nella casa più spiata d’italia per raccontarle di essere in comunicazione con la sua famiglia. Il ragazzo, sinceramente innamorato, confessa a Lulù di essersi tatuato sul collo il numero 22, giorno in cui i due hanno iniziato la loro storia d’amore. Un momento fondamentale dell’ultima puntata è stato quello del risultato del televoto, veramente infuocato questa settimana. La scelta del secondo finalista doveva cadere tra tre donne della casa: Katia, Lulù e Soleil. Il pubblico, dopo aver scelto la prima finalista Delia Duran nelle settimane precedenti, ha ora optato per Lulù Selassiè. Soleil, convinta di avere la vittoria in tasca è apparsa molto delusa dal risultato, mentre Katia nella sua freddezza è apparsa rassegnata.



