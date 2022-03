Lulù Selassiè vs Davide Silvestri “Rovina mia immagine”/ Gf Vip, a Barù “Sei diverso”

Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassiè si scaglia contro Davide Silvestri: lo sfogo con Barù Gaetani

Si avvicina sempre di più la finale del Grande fratello vip in corso e, intanto, mentre il cerchio dei vipponi si stringe (con l’ultima eliminazione dal reality di Antonio Medugno, ndr), Lulù Selassiè dichiara guerra a Davide Silvestri, durante e subito dopo la nuova diretta, in onda tra il 3 e il 4 marzo 2022. A provocare la dichiarazione di guerra è l’intervento critico di Davide, che incalzato da Alfonso Signorini sulla condotta assunta dall’etiope nel gioco, la taccia di finto-perbenismo, in quanto lei criticherebbe i vip tra cui – lui stesso – alle spalle, per poi mostrare apparente solidarietà generale, e sarebbe disposta a tutto pur di vincere, persino a fare sgambetti alla sorella Jessica Selassie, in prospettiva della finale.

E a margine del botta e risposta, nelle prime ore successive alla diretta, la princess si lascia andare ad un durissimo sfogo con Barù Gaetani, fedele amico di Davide nel bunker di Cinecittà, tacciando l’attore di muovere un accanimento gratuito ai danni della sua immagine. Il che avviene, però, alle spalle di Davide. “Mi stanno bastonando – esordisce nello sfogo con lo chef, tra le lacrime e la voce rotta dalla commozione, l’etiope –. Non ce la faccio più, ormai io vengo vista male, è tutto ai danni della mia immagine. Tu sei un signore, a differenza del tuo amico.”. E ancora: “Spero non sarai suo amico fuori. Mi ha dato della falsa, una cosa orribile, poi mi dà anche della maleducata… Prendo solo legnate qua dentro”.

Lulù Sélassié, scontro con Davide Silvestri: cosa accade prima della finale

Inutili, nel frattempo, si rivelano i tentativi di Barù Gaetani di placare lo spirito bellicoso di Lulù Selassiè ormai in contrapposizione con Davide Silvestri, con tanto di sonoro: “Lulù stai sbagliando”. Rispetto allo sfogo condiviso con lo chef al Gf vip 6, la gieffina data per favorita alla vittoria del Grande fratello vip 6 dai bookmaker, intanto, deve far fronte alle opinioni del pubblico, via social. Come i seguenti tra i commenti più aggreganti, rilasciati sulla pagina Instagram del Gf vip 6: “Fuori Davide!”; “Grande Lulù, sarà pure psicolabile, ma è vera!”; “Lei è una bugiarda patologica”. La finale del Gf vip 6 è prevista, intanto, per il 14 marzo 2022 su Canale 5, ovvero il giorno che precederà quello del via a La pupa e il secchione show 2022. Chi trionferà tra i vipponi?

