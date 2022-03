Lulù Selassié vs Davide “Spero che esca, ha rotto le pall*!”/ Guerra aperta “falso!”

Il rapporto tra Lulù Selassié e Davide Silvestri è ormai arrivato ai ferri corti. A suon di nomination, nelle ultime settimane si sono delineate maggiormente le strategie e le rispettive antipatie. Anche nel corso dell’ultima puntata, tra i due non si sono fatte attendere frecciatine al vetriolo. Incalzato dal padrone di casa Alfonso Signorini a commentare la rivalità tra le due sorelle Selassié, l’attore aveva commentato: “Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù… già che dice ‘vergognati’ a più persone…”. La giovane fidanzata di Manuel Bortuzzo aveva replicato a tono: “Sta rosicando perché io l’ho nominato, è un rosicone!”, perdendo nuovamente le staffe in diretta tv.

Nel corso della puntata la finalista aveva spiegato di essersi sempre mostrata per ciò che è “a differenza tua che sei un falso!”, attaccando in modo violento l’ex amico Davide. “E’ una bugiarda perché lei si nasconde sempre dietro le sue paure”, aveva commentato in su difesa Silvestri.

Lulù Selassié vs Davide Silvestri: astio reciproco, lo sfogo

Nel corso di alcuni recenti confessionali, Davide Silvestri è tornato sullo scontro con Lulù Selassié in puntata e sul fatto che la ragazza non lo abbia fatto parlare: “Questa è la dimostrazione di quello che è”. Ma a sfogarsi nelle ore successive è stata anche la stessa Lulù che ha definito Davide “una persona che ha fatto tutti i sotterfugi, che lavorava sotto, di nascosto”, contestando l’atteggiamento falso del coinquilino.

A detta della Selassié, giocando di furbizia Davide le avrebbe teso una sorta di trappola cogliendola nel suo momento di fragilità per farla sbottare in diretta: “Spero che se ne vada a casa perché mi ha rotto le pall*!”, si è sfogata nel segreto del confessionale. Un atteggiamento, quello di Lulù, contestato però anche dalla sorella maggiore che le ha consigliato di usare la diplomazia di fronte a simili provocazioni. Nel frattempo Davide, dopo aver vinto il passato televoto, si è ritrovato anche questa settimana in nomination proprio per via del voto di Lulù. Il desiderio della Selassié si esaudirà?

