Lulù Selassiè Vs Delia Duran “Urli come una cornacchia”/ “Alex falso? Povero lui!”

Continua a smuovere gli animi della Casa del Grande Fratello Vip la presenza di Delia Duran (a cui questa sera si aggiunge anche quella di Alex Belli!) Le sue avance nei confronti di Barù hanno scatenato un’accesa discussione con Jessica Selassiè, soprattutto perché Delia ha chiarito di averle fatto un dispetto in quanto “Se lo meritava!” La Duran ha poi cercato di minimizzare la cosa, dando le sue motivazioni: “Ma non sono fidanzati, non lo sono! Non c’è un rapporto tra loro. A me non interessa. A me piace scherza e ridere. Barù, confermi? Ma io non sto facendo niente di male. Può confermare Barù. Posso scherzare con Barù come posso con Sole“. Motivazioni che non sono però servite a ‘scagionarla’ agli occhi del pubblico e della stessa Jessica.

In difesa di quest’ultima è poi scattata anche sua sorella Lulù, infuriatasi con Delia anche per le sue manate e urla. “Smettila! E poi cosa mi tocchi la gamba? Mi dai la botta sulla gamba? Chi sono, tua figlia? – ha tuonato Lulù, per poi aggiungere – Vabbè, ma comunque urli come una cornacchia. Mamma mia, che voce squillante. Mamma mia.” E ha infine difeso anche Alex Belli: “L’ha fatto passare per falso questo povero uomo. Continua a blaterare, brava“. Dal pubblico è allora partita una vera e propria ovazione per la Selassiè.

