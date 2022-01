Lulù Selassié vs Jessica “figure di merd*”/ “Pazza, sembri sfig*ta! Basciano e Barù…”

L’ingresso di Alessandro Basciano ha stuzzicato l’interesse di Jessica Selassié e ad accorgersene sin da subito è stata naturalmente anche la sorella minore Lulù. L’ex corteggiatore, tuttavia, si è avvicinato sempre di più a Sophie Codegoni e le continue interferenze di Jessica nel loro nascente rapporto hanno infastidito non solo l’ex tronista ma anche la sorella Lulù, che in più occasioni ha tentato di metterla in riga, rimproverandola per il suo atteggiamento fuori luogo. Nelle passate ore è accaduto nuovamente e anche in questa circostanza Lulù non ha risparmiato pesanti critiche nei confronti di Jessica.

Nel dettaglio, la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha rimproverato alla maggiore delle Princess la sua continua insistenza con Basciano: “Per come ti comporti passi da sf**ata! Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m***a”, ha commentato come riporta anche Biccy.it. Lulù ha quindi consigliato con tono critico di non insistere con battute “ridicole”, spiegando come al posto di Sophie si sarebbe arrabbiata anche lei. “In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo”, ha aggiunto ancora Lulù.

Lulù Selassié rimprovera la sorella Jessica per il suo atteggiamento

Mentre Jessica Selassié tentava di minimizzare di fronte al duro rimprovero della sorella Lulù, quest’ultima non ha risparmiato ulteriori critiche proseguendo: “Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà inc**ata nera. Dirà ‘ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di me**a’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo”.

Ma a non piacere a Lulù non è solo l’atteggiamento della sorella nei confronti di Alessandro Basciano, ma anche verso Barù: “non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo”. Lucrezia ha usato toni particolarmente accesi per esprimere il suo punto di vista rispetto agli atteggiamenti a suo dire poco consoni della sorella, ma quest’ultima tuttavia ha saputo mantenere la calma smentendo la tesi di Lulù: “Uno non può essere amico? Io non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute. Questa è la tua opinione, ma anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione”, ha ribattuto, difendendo il suo comportamento e rimproverando a sua volta la sorella minore per l’atteggiamento troppo aggressivo nei suoi confronti.

Anche se non nutro una simpatia per Manila ma in questa circostanza tutto mi è piaciuto manila manuel lulu’ #gfvip #manuelbortuzzo #LuluSelassie #manila pic.twitter.com/sxL5foztSK — giada rossa (@RossaGiada) January 16, 2022





