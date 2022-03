Lulù Selassiè vs Jessica “Non vedo l’ora che stia con Manuel, così non la vedo e non la sento”/ Nervi tesi…

Nuovo scontro tra Lulù e Jessica Selassiè. In vista della finale di questa sera al Grande Fratello Vip, è scoppiata un’altra lite: Lulù ascoltava la sorella mentre raccontava della sua situazione con Barù a Delia Duran. La fidanzata di Manuel Bortuzzo si innervosisce e tenta di far capire a Jessica che deve pensare a se stessa: “Quando le persone che ti amano ti danno un consiglio, devi ascoltarle”, le dice. La principessa è convinta che Barù abbia giovato della situazione e che si sia solo preso gioco dei sentimenti di Jessica. Lulù rimarca la sua posizione: “Se lui riceve degli aerei è grazie a te, sennò non glieli mandava nessuno”. Jessica non la pensa come sua sorella e le fa notare che, nonostante tutto, Barù ha vinto importanti televoti ma Lulù è convinta che sia stato frutto della sua strategia: “Lui si è saputo avvicinare alle persone giuste”, ribatte.

Lulù non riesce a sopportare il comportamento disincantato della sorella e, infatti, le chiede di non parlarne più con lui: “Ti prego di non includermi più in questi discorsi”. Anche Jessica è apparsa stanca della convivenza forzata con la sorella: dopo sei mesi ha bisogno di prendersi una pausa da lei. “Non vedo l’ora che stia con Manuel, così non la vedo e non la sento”, dice. Entrambe hanno i nervi tesi, tanto che anche nelle scorse ore tra loro è scoppiato un litigio a causa della preparazione di un dolce. Lulù l’ha definita “ridicola” ed è nato un litigio. Meno male che da stasera Lulù e Jessica saranno libere, altrimenti sarebbe scoppiata una faida familiare.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di giovedì 10 marzo, Lulù Selassiè rimprovera Soleil di aver cercato molte volte lo scontro in diretta e ai “salvataggi” sceglie Sophie Codegoni. Signorini mostra alla Principessa un video di un ammiratore: si tratta di Rocco Siffredi che tifa per lei. Manuel, quando ha saputo dell’esistenza del messaggio, ha chiesto al presentatore se fosse un video p*rno: tranquillizzato da Alfonso, ha poi detto che Siffredi è una sua conoscenza. Lulù è in finale, mentre Jessica è al televoto con Giucas Casella per aggiudicarsi l’ultimo posto. Questa situazione la sta rendendo nervosa e battibecca spesso con Lulù. Lo scontro le sorelle lo hanno in cucina. Nel corso della preparazione della cena iniziano a discutere: mentre Jessica pulisce il piano di lavoro man mano che si sporca, Lulù preferisce terminare di cucinare e poi sistemare alla fine. Jessica si allontana e lascia Lucrezia da sola, la ragazza la invita a darle una mano, ma Jessica non ne vuole sapere e rimane in veranda.

In seguito, durante una chiacchierata Delia chiede a Lulù come sia nata la storia d’amore con Manuel Bortuzzo. “Cosa ti ha fatto innamorare di lui?”, domanda. “Il suo viso e i suoi occhi”, risponde la Selassiè. Poi prosegue, raccontando che il loro rapporto all’inizio non è stato facile, hanno trascorso un periodo caratterizzato da alti e bassi a causa delle incomprensioni e delle insicurezze. Manuel nonostante tutto è stato sempre protettivo nei suoi riguardi, poi improvvisamente la loro relazione si è fortificata al tal punto da renderli inseparabili. Successivamente, Lulù Selassiè senza filtri attacca Barù per essere stato scortese nei riguardi di Jessica e poi critica anche il televoto che lo ha visto scontrarsi con Manila e Sophie, dove la vittoria gli ha permesso si accedere alla finale. Nella prossima puntata del GF Vip, Lucrezia potrebbe avere un confronto con la Caldonazzo che ha rilasciato parole al vetriolo contro di lei ,che non le ha mai dimostrato amicizia. La Selassiè potrebbe concludere questa avventura stando vicina a Manuel: i fan sperano che tra i due possa nascere veramente qualcosa di serio e duraturo, adesso i presupposti ci sono tutti. Un confronto potrebbe averlo anche con Barù: tra i due non scorre buon sangue, soprattutto dopo che lo chef ha offeso Jessica. Il pubblico auspica che siano loro due a giocarsi la finale.



