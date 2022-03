Lulù Selassiè vs Jessica “Volete solo apparire!”/ Gf Vip, “Avete costretto Giucas…”

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina, ma le tensioni non si placano nella Casa. A sorpresa vedono coinvolte due concorrenti che non dovrebbero avere all’apparenza alcun problema nella loro convivenza. Eppure, negli ultimi tempi Lulù Selassiè e sua sorella Jessica si sono scontrate spesso. In queste ore, infatti, c’è stata un’altra lite tra le due. Tutto è cominciato con la preparazione di uno spettacolo previsto per stasera che vedrà Barù alla conduzione, mentre a Davide Silvestri è stato assegnato un monologo, a Giucas Casella una performance di mentalismo con Delia Duran.

Gf vip, Barù affossa Jessica "Deve fare la vittima"/ L'ultimatum della princess

Dunque, Lulù dovrebbe cantare, mentre Jessica non si è ancora sbilanciata, anche perché non ha preso una decisione. Barù e Davide hanno allora provato a convincerla a cantare. Tutto ciò ha innervosito la sorella, che in zona beauty ha deciso di affrontare Jessica avvisandola di aver cambiato idea sullo spettacolo e di non voler più cantare perché non ci tiene, a differenza loro, ad esibirsi.

Sophie Codegoni e Basciano, presentazioni in famiglia / Incontro col figlio di lui…

Gf Vip, sfogo di Lulù Selassiè contro la sorella Jessica

“A questo punto non canto neanche io non me ne frega niente. Facessero lo spettacolo Giucas e Davide, che gli va a loro di farsi vedere, a me non interessa”, si è sfogata Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip. La princess ha però riconosciuto che in realtà neppure a Giucas andrebbe di partecipare allo spettacolo. “Lo avete costretto voi. A Giucas non gliene frega nulla, sono quarant’anni che fa spettacoli in televisione di certo non è che si sente di voler fare ‘sta cosa per forza”. Poi ha ribadito la sua posizione: “A me non mi interessa io non canto a questo punto”.

Signorini: "I vipponi più stupidi che razzisti"/ "Katia Ricciarelli? Non è la nonna…"

Jessica le ha chiesto il motivo, quindi Lulù ha spiegato che non le interessa esibirsi perché non ha voglia di mettersi in mostra: “Non è che devo cantare per forza, che me ne frega a me di cantare? Canterò fuori se sarà il mio lavoro”. Jessica le ha chiesto di cantare anche nella Casa, ma Lulù s’è infuriata: “Non me ne frega nemmeno, non mi interessa, non so nemmeno se hanno la canzone. Fate voi queste cose che volete apparire. Fatelo voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA