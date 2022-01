Lulù Selassiè vs Katia Ricciarelli “Gf Vip doveva cacciarla”/ “Un ragazzo s’è ammazzato per le stesse parole”

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 non è sparita del tutto, nonostante l’intervento di Alfonso Signorini con una puntata a sorpresa. La conferma arriva dalle parole di Lulù Selassiè, che si è detta profondamente delusa dalla gestione della vicenda Katia Ricciarelli. Dopo la puntata Miriana Trevisan l’ha vista agitata e si è avvicinata alla giovane principessa che ha ammesso: «Mi sono molto agitata, pensavamo che la sbattevano fuori a questa. È un messaggio orribile questo». Lulù si aspettava, dunque, un provvedimento nei confronti di Katia Ricciarelli.

Lulù Selassié "Ma Valeria Marini non ha le mutande?"/ Gf Vip, "si vede tutto il cu*o"

«Quest’estate un ragazzino non italiano, guarda caso proprio etiope, si è suicidato, a 15 anni, perché gli era stato detto di tornare al suo paese. Faceva il calciatore, poteva fare il calciatore e si è ammazzato…», ha aggiunto a Miriana Trevisan (qui il video). Il riferimento è a Seid Visin, arrivato dall’Etiopia e adottato da una coppia di Nocera Inferiore (Salerno), che si è suicidato impiccandosi nella casa di famiglia. Non aveva 15 anni, ma 20, inoltre il razzismo non c’entrerebbe con questa vicenda, stando a quanto fatto sapere della famiglia.

Manuel Bortuzzo: "Lulù in televisione è brutta"/ Gaffe in diretta col fratello Kevin

Katia Ricciarelli “Autori Gf si sono complimentati con me…”

Chissà quale sarà la reazione di Lulù Selassiè quando scoprirà che gli autori del Grande Fratello Vip 2021 si sarebbero complimentati con Katia Ricciarelli per il comportamento tenuto durante l’ultima puntata. Questo è almeno quello che ha rivelato la cantante lirica, che ieri ha raggiunto Soleil Sorge in giardino, riferendole ciò che gli autori le avrebbero detto in confidenza al termine della puntata. «Ieri (venerdì, ndr), ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco». Non ci sono riscontri in merito, quel che invece è sicuro è che la decisione del programma di non adottare nessun provvedimento nei confronti di Katia Ricciarelli continua a far discutere, utenti ed ex concorrenti. La sensazione è che le tensioni non siano state spazzate via del tutto.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè: "Katia Ricciarelli è razzista"/ Lei si scusa in diretta ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA