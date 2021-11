Lulù Selassié vs Manuel Bortuzzo, sfogo choc al GF VIP “Pezzo di merd*!”/ Ecco cos’è successo…

Nella puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di nuovo della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié detta Lulù. Da parte dell’ex nuotatore c’è stato un inaspettato ravvicinamento con baci e coccole che hanno riacceso un filo di speranza nella principessa. Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Bortuzzo del suo cambio di rotta; il ragazzo c’ha tenuto a precisare che ha bisogno dei suoi tempi e che Lulù ha rispettato. La ragazza più ottimista ha fatto presente che fuori dal contesto televisivo sarà più facile per loro perché ognuno ha la sua vita. L’opinionista Sonia Bruganelli dall’esterno ha una percezione differente: “Siete su due piani diversi” invitando Manuel a pensarci bene prima di illudere di nuovo Lulù. “Hai fatto una battaglia per allontanarla (…) Prima la allontani, poi la riprendi, poi la riallontani. Anche no”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: baci hot nella notte al GF Vip/ Sotto le coperte...

Dopo un periodo di lontananza e di alti e bassi pare che Manuel e Lulù si siano ritrovati. In Confessionale Bortuzzo ha chiarito: “C’è stato questo periodo di allontanamento, ma lei (riferendosi a Lulù) così dolce che non puoi non prenderti l’affetto che ti dà”. Da quanto dichiarato dall’ex nuotatore, in questo momento il sentimento che sta vivendo con la principessa è una cosa che fa bene non c’è motivo per non viverla, visto che a beneficiarne sono tutti e due. Lulù tanti problemi nemmeno se li sta ponendo, dopo tante lacrime, avere di nuovo accanto a sé Manuel è un sogno dal quale non vorrebbe mai svegliarsi.

LULÙ SELASSIÈ E MANUEL BORTUZZO/ Signorini "Se arriva un'altra che ti piace?", lui...

Lucrezia Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo: il pubblico accusa l’ex nuotatore

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembrano aver ritrovato una bella sintonia, ma il pubblico questa volta non è dalla parte dell’ex nuotatore. Il suo comportamento non è chiaro, bacia la principessa etiope e poi le parla del suo interesse per Soleil Sorge, per poi fare di nuovo marcia indietro e baciarla di nuovo per farle tornare il sorriso. Bortuzzo ha espresso il suo punto di vista, ribadendo di essere una persona fredda, che non gradisce mostrare pubblicamente i suoi sentimenti, di conseguenza oltre ai baci non riesce ad andare. Lulù, di contro, vorrebbe “qualcosa in più”, ma per ora non si permette di chiederlo, perché teme che Manuel possa di nuovo fuggire da lei, facendola soffrire ulteriormente, per questo preferisce assecondare le sue richieste pur di non perderlo di nuovo.

Lulù Selassiè ripensa al bacio con Manuel Bortuzzo/ "Quando sono venuta in camera tu..."

Il pubblico del Grande Fratello Vip tuttavia non sembra essere dalla parte dell’ex nuotatore e lo accusa di giocare di strategia. Tutti sono preoccupati per Lucrezia; gli eventi degli ultimi giorni l’hanno stressata al punto di suggerire agli stilisti del programma di cambiare mestiere, perché per la diretta di venerdì le hanno proposto di indossare un abito che lei si è rifiutata di portare addosso perché ritenuto poco adatto alla sua persona. Qualche follower sta chiedendo di voler conoscere il pensiero di Clarissa e Jessica e forse è il momento che le sorelle Sellassié si facciano dire da Manuel quale siano le sue intenzioni, perché questo lasciare e tornare insieme non sta piacendo a nessuno e tanto meno a loro.

Lucrezia Hailé Selassié sbotta contro l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo

Proprio nelle passate ore nella Casa del Grande Fratello Vip si è assistito ad una scena con protagonisti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo che ha fatto indignare anche il popolo social. Mentre l’ex nuotatore chiacchierava amabilmente con l’amico Manuel Bortuzzo, la giovane, come riferisce Libero Quotidiano, si sarebbe avvicinata al letto intromettendosi e mettendosi al fianco del ragazzo che l’avrebbe però cacciata in malo modo: “No, vai via, vai via”.

La principessa etiope si è allora prontamente giustificata spiegando di essere intervenuta solo per dare una sistemata al piumone ma sentendosi nuovamente rifiutata da Manuel ha sbottato contro di lui perdendo la pazienza ed esclamando: “Sei un pezzo di merd*!”. Montano è rimasto stupito non aspettandosi le parole dell’amico ma ancor di più la reazione di stizza della ragazza ed ha preferito non intromettersi nel rapporto sempre più delicato tra i due. Sui social, intanto, non sono mancate nuove critiche nei confronti del comportamento di Bortuzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA