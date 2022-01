Lulù Selassiè Vs Soleil “Stai zitta cretina!”/ Lite in diretta al GF Vip: “Falsa”

Si scatena il caos nella Casa del Grande Fratello Vip durante uno spazio pubblicitario. Il nuovo confronto tra Manila, Katia e Clarissa Selassiè dà vita ad uno scontro che coinvolge anche Soleil Sorge e Lulù oltre a Miriana Trevisan. È Signorini a chiedere a Soleil la sua opinione su quanto accaduto tra le tre: “Vedo determinati atteggiamenti spesso irrispettosi, spesso falsi e dietro le spalle, molto incattiviti e inaciditi dalle tre sorelle”, ammette l’influencer. Lulù replica a tono: “Il bue che dice cornuto all’asino!”

Soleil Sorge: "Alessandro avrebbe scelto me, ma.."/ Sophie è solo una seconda scelta?

Soleil però continua, motivando le sue accuse alle sorelle Selassiè: “Mi dà fastidio questo modo che hanno che, quando poi si parla di una cosa che è accaduta in settimana, loro in puntata hanno sempre questo modo: Lulù riportando a galla tutti i suoi traumi del passato e Jessica sminuendo tutto. Manila invece, che è sempre stata una persona estremamente rispettosa, che forse pecca ogni tanto di diplomazia, perché quando loro fanno delle cose disgustose, cerca di fargliele capire in modo dolce, iniziano ad avere questi atteggiamenti da vittime.” Arriva la pubblicità ma lo scontro in Casa continua. Lulù è furiosa per le parole di Katia e se la prende con Soleil che cerca di giustificarla. Lascia allora la stanza, abbandonando la discussione e offendendo la Sorge: “Stai zitta cretina! Parla col muro, ignorante!”

