Lulù “senza Manuel penso a mio padre che sta male”/ Clarissa “attaccata perhè fragile”

Il percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per Lulù Selassié dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo non è stato molto semplice, nelle ultime ore infatti, la ragazza ha avuto un crollo all’interno del reality che l’ha portata a litigare con diverse concorrenti, tra cui Sophie Codegoni.

Dopo i litigi avuti con le coinquiline Lulù Selassié ha confessato il motivo del suo malessere, dovuto soprattutto all’assenza di Manuel Bortuzzo: “Io grazie a Manu avevo un equilibrio. Adesso di notte non dormo, penso a mio padre che sta male e sta in un posto orribile. Io sono triste e grazie a Manu riuscivo a non pensarci”.

Lulù Selassié difesa da sua sorella Clarissa

Il malessere di Lulù Selassié ha subito scatenato le sue due sorelle, in particolare Clarissa che è intervenuta sul suo profilo Instagram con una lunga storia per prendere le difese di sua sorella: “Ognuno ha le proprie fragilità e lo trovo gravissimo e folle, ma soprattutto triste che Lulù quando ha una reazione viene sempre giudicata e messa sotto una luce negativa solo perchè è lei”.

Clarissa, vedendo i commenti del pubblico nei confronti di Lulù Selassié ha aggiunto: “Mi dissocio da questo pensiero perchè da quello che vedo, purtroppo ci sono persone che non hanno la sensibilità e non capiranno mai le persone fragili e soprattutto insicure”. Il lungo post di Clarissa Selassié si è concluso con un attacco più generale nei confronti di altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che nel corso del reality non si sono comportati nel migliore dei modi: “Sono stufa di sentire costantemente gente attaccare e criticare Lulù solo perchè è lei. Andiamo a criticare magari i teatrini della gente o i bulli all’interno di un programma”.

