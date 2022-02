Lulù sistema le mutande a Jessica: “Basta che si vedano i peli”/ “Sei troppo suora! Altrimenti resti single”

Lite al Grande Fratello Vip tra le sorelle Lulù e Jessica Selassiè. Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire, considerato che in passato non sono mancate le tensioni tra le due all’interno della Casa, come peraltro avviene normalmente tra fratelli e tra sorelle anche al di fuori del “dorato” mondo dei reality show. Questa volta, tuttavia, l’attacco è arrivato da parte di Lucrezia, che ha criticato pesantemente Jessica per i suoi atteggiamenti a suo giudizio troppo pudici, che le impedirebbero di attirare gli uomini, andando poi a lamentarsi di questo anche con Miriana Trevisan.

A far esplodere la discussione è stata la doccia che Jessica stava facendo davanti alle telecamere. Un momento gestito in maniera troppo casta dalla sorella, secondo Lulù, che le si è avvicinata per tirarle le orecchie, ricorrendo ad affermazioni decisamente pesanti e iniziando il discorso dalle… mutande. Lucrezia, infatti, ha raggiunto alle spalle Jessica e le ha sistemato l’indumento intimo, facendoglielo indossare in maniera più “sexy”, nonostante la giovane non fosse così d’accordo con il suggerimento fornitole dalla sorella.

LULÙ VS JESSICA: “MI FAI INC*ZZARE!”

Lulù, a quel punto, rivolgendosi a Jessica Selassiè, le ha detto: “Guarda come stai meglio, pure con le gambe… Tutti lo fanno, everyone show! Basta che ci stanno i peli, non è che si vede la patata…”. Insomma, il concetto non poteva essere espresso in maniera più chiara da parte della princess, che poi si è rivolta alla Trevisan, urlando per la Casa: “Miry, Jessy non prenderà mai un uomo se fa così! Fa troppo la suora. Mi fa inc*zzare! E poi, dopo quello che hai detto sotto le coperte, ti sorprendi… Boh”.

L’ex volto di “Non è la Rai”, inizialmente non aveva capito di chi stesse parlando Lulù: “Ma chi? Ma perché?”, continuava a domandarle. Poi, compresa l’identità della destinataria di quei pensieri, Miriana ha chiesto a Lulù di non offendere Jessica.

